Bocce, in Molise le finali scudetto della Serie A 2025

Il 28 e 29 giugno per il secondo anno consecutivo ospita le finali scudetto della Serie A maschile, femminile e juniores

CAMPOBASSO – Campobasso e il Molise ospiteranno, per il secondo anno consecutivo, le Final Four Scudetto della Raffa 2025 dei Campionati di Serie A maschile, del Campionato di Promozione per Società Femminile e del Campionato Italiano per Società juniores. Ad organizzarli la FIB Molise con lo staff organizzativo guidato dal Presidente Giuseppe Formato.

Le squadre qualificate, che si contenderanno lo scudetto 2025, sono: per la Serie A maschile la MPFiltri Caccialanza Milano (MI), la Sant’Angelo Montegrillo Fashion Service Perugia (PG), la Creative Vigasio (VR) e l’A.F. Accessori Moda Kennedy Nola (NA); per il Campionato di Promozione per Società Femminile, la Miami Srl Morrovalle (MC), la Serramanna (CA), la Sandro De Sanctis Roma (RM) e la Catanzarese (CZ); per il Campionato Italiano per Società juniores, Castelfidardo (AN), Canottieri Flora Cremona (CR), Martanese (LE) e Città di Spoleto (PG).

A Campobasso, dal 27 al 29 giugno 2025, dunque, si assegneranno tre scudetti e le finalissime saranno trasmesse in diretta su www.topbocce.live. Inoltre, una sintesi della kermesse tricolore andrà in onda su RaiSport al canale 58 del Digitale Terrestre.

Le finali scudetto di Campobasso sono patrocinate dalla Regione Molise, dalla Provincia di Campobasso e dal Comune di Campobasso.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento tricolore si terrà al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria, a Campobasso, alle ore 11 di venerdì 27 giugno 2025.

La formula delle semifinali, quest’anno, è itinerante, col coinvolgimento di alcuni bocciodromi nei borghi più caratteristici del Molise.

Per la serie A maschile, le semifinali si terranno al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria a Campobasso: dalle ore 9 di sabato 28 giugno in campo la MPFiltri Caccialanza Milano contro l’ A.F. Accessori Moda Kennedy Nola; a seguire, i campioni d’Italia in carica della Sant’Angelo Montegrillo Fashion Service Perugia sfideranno la Vigasio Villafranca.

Per la kermesse tricolore femminile sabato 28 giugno 2025 dalle ore 9,30 le sfide saranno: alla Bocciofila Riccese Riccia, Sandro De Sanctis Roma contro Catanzarese; alla Bocciofila Frosolonese Frosolone le sarde del Serramanna giocheranno contro le marchigiane del Morrovalle.

Le semifinali del Campionato Italiano per Società juniores, sabato 28 giugno 2025 dalle ore 9,30, si terranno al Morgione Ripalimosani (Città di Spoleto contro Martanese) e al Bocciodromo ‘Antonio Vacca’ di Castelpetroso (Castelfidardo contro Canottieri Flora Cremona).

Le finalissime si disputeranno al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria a Campobasso: sabato 28 giugno 2025 dalle ore 17,30 si disputeranno le finali scudetto femminile e juniores; domenica 29, a partire dalle ore 9, si assegnerà lo scudetto della Serie A maschile.

“Le Final Four Scudetto 2025 della Raffa sono un appuntamento particolare per il sottoscritto– le parole del Presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis– Si disputano all’indomani delle elezioni del CIP e, dunque, se verrò eletto (elezioni a Roma giovedì 26 giugno, ndr), saranno il mio ultimo evento federale alla guida della Federbocce. Una Federazione per la quale, negli ultimi 8 anni e mezzo, ho lavorato quotidianamente per la crescita di tutto il movimento. Grazie alla guida di Giuseppe Formato, che ha collaborato tanto con me negli ultimi anni, sia dal punto di vista professionale che dirigenziale, Campobasso e il Molise hanno dimostrato grandi capacità organizzative e questa è stata la dimostrazione che, dove si è avuto il coraggio di cambiare mentalità, anche una piccola regione può fare grandi cose per lo sviluppo del movimento boccistico, ma non solo”.

“C’è grande attesa in Molise per la Final Four Scudetto 2025– il commento del Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – L’anno scorso c’è stato un folto pubblico e grande interesse. La formula itinerante di quest’anno ha portato grande entusiasmo anche nei centri limitrofi a Campobasso per l’orgoglio di ospitare una semifinale scudetto dell’Alto Livello. Ringrazio personalmente e, a nome di tutto il movimento boccistico molisano, il Presidente Marco Giunio De Sanctis e il Consiglio Federale per la costante fiducia che, in questi anni, hanno mostrato nei miei confronti e di tutto il movimento regionale. Dal 2022 abbiamo avuto modo di organizzare sul territorio molisano le più importanti manifestazioni federali e le più prestigiose gare nazionali. È stata una delle scommesse vinte dal Presidente De Sanctis e dal Consiglio Federale e di questo ne siamo grati. Il Molise si è sempre fatto trovare pronto. L’invito di venire a vedere le final four scudetto è per tutti gli appassionati di sport”.