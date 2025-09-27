Bocce Paralimpiche Sitting: Mauro Piacente primo del Ranking Nazionale

CAMPOBASSO – L’atleta Mauro Piacente, portacolori della Bocciofila AVIS Campobasso, parteciperà ai prossimi Campionati Italiani di bocce paralimpiche Sitting, in Toscana, con un biglietto da visita di assoluto prestigio: il primo posto nel Ranking Nazionale 2025 riservato agli atleti con disabilità fisiche. Un risultato che non rappresenta soltanto un traguardo personale, ma anche un riconoscimento per l’intero movimento boccistico molisano, capace di esprimere talenti e di promuovere valori di inclusione e crescita sportiva.

“Il primato di Mauro Piacente è un motivo di grande orgoglio per il Molise – ha dichiarato il presidente della FIB Molise e vice-presidente CIP Molise, Giuseppe Formato – Il suo impegno, la sua costanza e la sua passione sono un esempio per tutti. Questo risultato dimostra ancora una volta come le bocce sappiano essere disciplina capace di unire, valorizzare e dare opportunità. La nostra regione continua a farsi apprezzare a livello nazionale grazie ad atleti di valore come Mauro che presto festeggeremo per il traguardo raggiunto. Siamo orgogliosi e questo risultato ci dà ulteriore entusiasmo per tutto quello che stiamo facendo per le bocce molisane”.

Soddisfazione condivisa anche dalla società di appartenenza. “La Bocciofila AVIS Campobasso è fiera di poter accompagnare Mauro in questo straordinario percorso– ha sottolineato il Presidente Giuseppe Iacovino – La sua crescita è frutto di sacrificio e determinazione, ma anche del clima di sostegno e amicizia che caratterizza la nostra realtà. Il primo posto nel Ranking nazionale è un traguardo prestigioso, che premia l’atleta e tutta la nostra comunità sportiva”.

Alle voci di apprezzamento si unisce anche quella del CIP Molise. “Il risultato di Mauro Piacente rappresenta una testimonianza straordinaria di inclusione e sport vero– ha affermato la Presidente Donatella Perrella – Mauro incarna lo spirito paralimpico fatto di coraggio, resilienza e capacità di trasformare la passione in risultati eccellenti. Come CIP Molise non possiamo che essere orgogliosi di lui e del movimento boccistico regionale, che continua a crescere e a dare esempi positivi per tutto il territorio”.

Nel Ranking della Stagione Sportiva 2025 anche i molisani: Pasquale Evangelista dell’AVIS Campobasso (15°), Piero Di Santo dell’Avis Campobasso (33°), Giuseppe Maurizio dell’ASAM Isernia (34°), Gabriele Pasciullo dell’ASAM Isernia (36°), Pasquale Mitri dell’AVIS Campobasso (39°), Antonio Di Iorio dell’AVIS Campobasso (41°).