Bocce, va al campano Emiliano Arcadio il Trofeo Prof. Fernando Antonilli

CAMPOBASSO – Il giovane atleta casertano Emiliano Arcadio dell’Ariete Camigliano si è aggiudicato il Trofeo ‘Prof. Fernando Antonilli’, gara regionale di bocce, specialità individuale, organizzato dall’ASD DLF Isernia del presidente Carmine Rainone. Il vincitore della kermesse, Emiliano Arcadio, ha battuto, nella finalissima, l’atleta laziale Antonio Salone dell’ASD Gaeta, alla sua seconda finale disputata in Molise nell’ultimo mese.

Sul podio, i beneventani Mirco Farina (terzo) e Nicola Barbato Pacelli (quarto), entrambi di Castelvenere e usciti di scena in semifinale. Ottimo il riscontro numerico degli atleti partecipanti con ben 133 giocatori ai nastri di partenza, i quali si sono dati battaglia in tutti i bocciodromi del Molise, fin dalle 9 di domenica 3 marzo, con la finalissima terminata dieci ore più tardi.

A completare il quadro finale sono stati: 5º Alfredo Campitelli (Città del Vasto CH), 6º Alessio Santo (Morgione Ripalimosani CB), 7º Franco Colavecchia (Bocc. Comunale Campobasso CB), 8º Gaetano Valletta (Sant’Antonio Casagiove CE), 9º Antonio Iacobucci (Bocc. Avis Campobasso CB), 10º Emilio Betelli (Sant’Antonio Casagiove CE), 11º Giuliano Iapaolo (Frosolonese IS), 12º Giovanni Albanese (ABC Castelpetroso IS), 13º Giovanni Colitti (Monforte Campobasso CB), 14º Vincenzo Penna (Il Laghetto Venafro IS), 15º Antonio Verdone (Monforte Campobasso CB), 16º Giuseppe Fratangelo (Madonna delle Grazie Termoli CB), 17º Bruno De Iorio (Il Laghetto Venafro IS).

Il direttore di gara è stato Silvio Mancino, arbitro regionale dell’AIAB Molise. Gli arbitri di partita sono stati Sandro Velocci, Andrea Russo e Agostino Nappo.

Alle finali e alle premiazioni presente, con la famiglia Antonilli che ha organizzato la gara e con il presidente del DLF Isernia, Carmine Rainone, anche il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, il consigliere Mario Perrella e il delegato provinciale FIB Isernia, Gregorio Valente.

Il presidente Giuseppe Formato, nel ringraziare la famiglia Antonilli e la società DLF Isernia per l’organizzazione della gara, ha ricordato la figura del Professor Fernando Antonilli, molisano che ha vissuto nel Lazio, prima di rientrare in Molise dopo la pensione. Nella sua carriera boccistica, Antonilli ha giocato per le società C.B. Pontino, Latina Bocce, DLF Formia, Bocciofila Terracina, Montenero 04, Nuovo Grifone, vestendo le maglie del DLF Isernia, della Frosolonese e dell’ABC Castelpetroso una volta rientrato nella sua terra natìa.

“Sono rientrato appositamente da Ancona prima del previsto – ha affermato il Presidente Giuseppe Formato durante le premiazioni – perché il Professor Fernando Antonilli meritava la giusta presenza della FIB Molise alla gara a lui dedicata. Ho avuto modo di conoscerlo negli ultimi sei anni della sua vita, dopo il suo ritorno in Molise. Il tempo che è bastato per apprezzarne la sua signorilità, correttezza in campo, cultura, la grande passione per lo sport delle bocce, ma anche la difficoltà nel contrastarlo sui campi, avendoci giocato contro in tre o quattro occasioni. Non c’era gara a cui non partecipava e noi che facciamo parte di questo mondo ben conosciamo i sacrifici che si fanno per inseguire la propria passione con tante domeniche lontano da casa e dai propri affetti. Il Professore, così mi piaceva chiamarlo, aveva, per certi versi, profetizzato la mia presidenza, tanto che ogni volta che ci incontravamo mi diceva che, un giorno, avrei guidato questo movimento in maniera egregia. Non so se lo sto facendo, ma le sue parole mi sono rimaste nel cuore e nella mente. Ricordo l’ultima volta che l’ho visto, il 6 marzo 2022, in occasione delle finali della gara del Circuito Prestige Junior, organizzato dall’ABC Castelpetroso, sette giorni dopo la mia elezione alla carica di Presidente della FIB Molise. Mi chiamò sugli spalti, già affaticato, e mi disse: te l’avevo detto, in bocca al lupo per tutto. Di lui ricorderò tutto questo”.

“Mi auguro che, in accordo con la famiglia, il Trofeo Prof. Fernando Antonilli possa entrar a far parte in pianta stabile del calendario gare della FIB Molise”, ha concluso il presidente Giuseppe Formato.