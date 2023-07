Borgotufi, itinerario speciale alla scoperta di Agnone il 22 luglio

Il 22 luglio 2023 itinerario speciale ad Agnone, dove entrare nella più antica fonderia di campane del mondo, osservare come si forgia il Caciocavallo e scoprire insolite architetture veneziane

AGNONE – Se c’è un modo per scoprire i luoghi più affascinanti del Molise e viverli in modo autentico è a partire dall’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), che si evolve sempre più come fulcro di turismo esperienziale nell’anima di un territorio straordinario che sa rivelare molte sorprese, fuori dalle rotte turistiche più convenzionali. Tra le tante iniziative organizzate da Borgotufi, il 22 luglio 2023 si può partecipare ad un esclusivo itinerario guidato ad Agnone, la città delle campane, dei sapori iconici molisani e dell’artigianato.

Il tour parte da Borgotufi per fare tappa tra i profumi dello storico Caseificio Di Nucci, in cui immergersi tra i vapori del laboratorio di produzione dei formaggi tipici della civiltà della Transumanza, le cantine di stagionatura del Caciocavallo di Agnone e il Museo di Arte Casearia e della Transumanza, che custodisce straordinarie opere storiche, per terminare l’esperienza con una degustazione.

Il viaggio esperienziale continua con una passeggiata guidata nel centro storico della città, con tappe gustose alla Dolciaria Carosella, dove assaporare i famosi confetti ricci e le ostie ripiene, seguire i profumi di panifici e pasticcerie, soffermarsi ad osservare le botteghe dei ramai, fino a scoprire palazzi storici, la bellissima Piazza Plebiscito con la fontana e il Caffè Letterario, viuzze caratteristiche in cui riconoscere tra le case sculture veneziane del XII secolo, testimonianza della presenza di artigiani e orafi nel quartiere “Ripa” ancora oggi noto come “borgo veneziano”, ammirare scorci suggestivi sulla vallata del Verrino, che Agnone domina dall’alto. La visita prosegue al Museo delle Campane della Pontificia Fonderia Marinelli, la più antica del mondo, con un’incredibile collezione di bronzi sacri, tra cui la preziosissima “campana dell’anno mille”. Qui, si possono scoprire tante vicende e aneddoti sul mondo delle campane e le storie che legano la Fonderia ai Papi del XX secolo, in particolare a Papa Giovanni Paolo II, che le rese omaggio il 19 marzo del 1995, in occasione della sua storica visita alla città di Agnone. Il tour include il transfer, le visite guidate e il lunch al sacco con prodotti tipici preparato dal Ristorante del Borgo. Prenotazione entro il 14 luglio.