Bper Banca incontra le imprese molisane

CAMPOBASSO – Crediti fiscali, agevolazioni per le imprese, internazionalizzazione e bancassicurazione. Sono stati questi i temi al centro del webinar organizzato ieri da BPER Banca nell’ambito di una serie di appuntamenti rivolti al mondo delle imprese e delle associazioni. Un’occasione per conoscere e approfondire i servizi distintivi e innovativi dedicati allo sviluppo del business nei mercati nazionali e internazionali. Protagonista del webinar intitolato “Ruolo e supporto di BPER Banca per le Imprese Molisane”, che si è svolto ieri on line, è stata la Regione Molise. Al seminario hanno partecipato, per BPER Banca, il Responsabile della Direzione Regionale Abruzzo Molise, Giuseppe Marco Litta, l’Area Manager Carlo Marianera e i referenti degli uffici Centro Imprese, Mercato Imprese e Mercato Personal.

Dopo aver illustrato alcuni prodotti di finanziamento specifici per le aziende – finanziamento Sabatini, Pmi, BPER Innovfin, Sace green, in grado di soddisfare in modo ampio le esigenze anche in ottica di innovazione tecnologica e di tutela dell’ambiente – è stato trattato il tema dei bonus fiscali “Industria 4.0”, degli investimenti nel Mezzogiorno e dei bonus ristrutturazioni. A seguire, la presentazione dei servizi per l’internazionalizzazione, con un focus sul portale bperestero.it, dedicato alle imprese che vogliono affacciarsi (anche per la prima volta) sui mercati internazionali, in grado di fornire online le risorse e le informazioni utili per rendere più efficace e strutturata l’azione all’estero. Sono state poi esposte le soluzioni personalizzate di export finance, grazie a una capace ed esperta gestione dei crediti documentari e delle relative forme di finanziamento, oltre alle garanzie di pagamento, di prestazione e di gestione emesse a favore dei clienti di BPER da banche estere.

Si è infine tenuto un intervento sulla bancassicurazione, con un’analisi del problema del gap assicurativo e previdenziale dell’Italia rispetto ai paesi più evoluti, in cui sono emersi spunti di riflessione sull’importanza della pianificazione nella protezione dei valori e sulla necessità di valutare con attenzione la qualità delle coperture.

Al termine dei lavori il Direttore Regionale Abruzzo Molise di BPER Banca, Giuseppe Marco Litta, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto dell’alto numero di partecipanti al webinar. E’ infatti da questi momenti di incontro e di confronto che nasce la possibilità di sviluppare sinergie tra la Banca e il tessuto imprenditoriale. L’adozione da parte di BPER di un modello di servizio specifico per le imprese assicura ai clienti un rapporto personalizzato e un’attenzione particolare per trovare risposte puntuali a tutte le necessità, anche quelle più articolate che richiedono l’intervento di professionisti specializzati. Vogliamo essere Banca partner con servizi sempre all’altezza, vicina alla clientela nell’affrontare le sfide e nel realizzare i progetti, soprattutto in questa fase complessa. Tra questi, il servizio di Bancassurance, forte di un accordo distributivo con il Gruppo UnipolSai, consente alle filiali del Gruppo BPER di promuovere alla propria clientela prodotti assicurativi”.