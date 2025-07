La Festività della Madonna del Carmine a Busso, tra processioni suggestive, spettacoli serali e atmosfere di comunità

BUSSO – Nel pittoresco borgo di Busso, la metà di luglio si trasforma in un’esplosione di devozione e festa. I giorni del 15 e 16 luglio segnano la celebrazione della Madonna del Carmine, patrona cara alla comunità locale. Tra le strette vie lastricate, la statua della Madonna viene portata in processione, accompagnata da canti, preghiere e l’emozione condivisa dei fedeli.

La festa, tuttavia, non è solo religiosa: è un’occasione per ritrovarsi, per vivere insieme il gusto della tradizione. Concerti sotto le stelle, stand gastronomici con sapori molisani, e i tanto attesi fuochi d’artificio rendono l’atmosfera magica e coinvolgente.

Busso diventa così un luogo in cui la spiritualità incontra la gioia del vivere insieme, dove ogni visitatore può sentirsi parte di qualcosa di autentico. Se sei in cerca di un’esperienza che unisca storia, cultura e calore umano, questa festività è un invito da non perdere.