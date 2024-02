Calcio a 11, due amichevoli U15 e U17 Lazio vs Molise

CAMPOBASSO – Si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, 29 febbraio, due gare amichevoli, propedeutiche al Torneo delle Regioni 2024 Calcio a 11, delle Rappresentative Giovanissimi – Under 15 e Allievi Under 17 del C.R. Molise impegnate con le Rappresentative Under 15 e Under 17 del C.R. Lazio.

La prima Gara Amichevole vedrà scendere in campo la Rappresentativa Under 15 del Molise, impegnata con i pari età del C.R. Lazio c/o il Campo Sportivo “San Vittore” a San Vittore del Lazio (FR). La seconda Gara Amichevole vedrà scendere in campo la Rappresentativa Under 17 del Molise, impegnata con i pari età del C.R. Lazio c/o il Campo Sportivo “Salveti Gino”, Via Appia Nuova, 29, Cassino (FR). Il fischio d’inizio delle gare amichevoli è fissato alle ore 14,30.