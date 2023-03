Cammina, Molise! in Argentina 2023 per la VI° edizione Mar del Plata

Il “Cammina, Molise!” torna in Argentina per la sesta volta per favorire l’incremento del Turismo delle Radici

Il 24, il 25 ed il 26 Marzo, insieme al Coordinatore regionale, Paolo Discenza, ed ad altri soci dell’A.P.S.. La Terra e di altre Associazioni italiane che collaborano da anni alla organizzazione di “cammina, Molise!”, parteciperò alla VI Edizione del “cammina, Molise! in Argentina”, che quest’anno si svolgerà, per la seconda volta, nella città di Mar del Plata. Con questo sono sei anni che la nostra Associazione, in collaborazione con le associazioni dei Molisani in Argentina, organizza edizioni di “cammina, Molise!” anche in quel paese.

Ho avuto la gioia di raccontare in varie occasioni, sia in forma scritta che orale, le impressioni avute durante le ultime cinque edizioni del “cammina, Molise! in Argentina”. Quindi chi ci segue già conosce la narrazione argentina. Qui voglio ricordare la capacità organizzativa ed il forte attaccamento alle radici, qualificato da consolidati risvolti culturali e solidali, delle comunità di origine molisana di tutte le maggiori città, come Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Rosario e Cordoba, delle quali rappresentanze nutrite delle varie Associazioni hanno partecipato alle nostre manifestazioni, centinaia di persone che si spostano, affrontando viaggi lunghissimi, date le distanze eccessive tra le varie città argentine.

La lezione che vien fuori da questa esperienza argentina è la conferma che il cammina, Molise! sta percorrendo il sentiero giusto per rafforzare innanzitutto il rapporto tra le varie comunità di origine molisana della vasta Argentina e poi il legame tra queste e le comunità molisane della nostra regione, in particolare dei piccoli paesi; in questo quadro bisogna adoperarsi per sviluppare iniziative, soprattutto attraverso il turismo delle radici, che possano coinvolgere essenzialmente le nuove generazioni che stanno allentando il legame con i paesi di provenienza.

La semplicità e la peculiarità con cui il cammina, Molise! si è presentato agli Argentini ha risvegliato e rafforzato il desiderio di tornare nei propri paesi d’origine a tanti emigranti, ormai avanti negli anni, ed ha colpito l’immaginario di tanti loro discendenti, giovani e meno giovani, vogliosi di venire a conoscere le terre dei loro avi, così diverse dalle terre argentine.

Questo potenziale, così evidente in Argentina, credo sia ancora consistente anche in altre parti del mondo dove è stata forte l’emigrazione di nostri corregionali, come gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia, e così via. Su questo potenziale, che si va ad aggiungere all’utenza nazionale affezionata al cammino semplice e conviviale, bisogna concentrare le forze, private ed associazionistiche, pubbliche ed istituzionali, per attivare finalmente il flusso turistico mitigato auspicato. In particolare voglio ricordare come nelle scorse edizioni del “cammina, Molise!” nella nostra Regione spesso abbiamo favorito ed agevolato la partecipazione di tanti argentini di origini molisane. Abbiamo ospitato anche tanti altri marciatori di origini molisane provenienti da molti paesi d’oltreoceano ed anche europei e quest’anno dovrebbe partecipare una rappresentanza di 25/30 persone del Com.it.es di Montrèal (Canada).

L’intuizione formidabile che nel 2015 hanno avuto le Associazioni dei Molisani di Mar del Plata e l’A.P.S. La Terra, promuovendo il cammina, Molise! in Argentina, fu condivisa e patrocinata gratuitamente anche dall’Assessorato dei Molisani nel Mondo della Regione Molise, dimostrando così di credere nel progetto.

Da sottolineare che tutto il lavoro prodotto in questi cinque anni è stato caratterizzato da uno spirito di volontariato encomiabile da parte degli organizzatori e dei partecipanti. Il tutto, come si suol dire, è stato prodotto a spese proprie. Una forte testimonianza di promozione delle proprie terre ed un marcato messaggio da inviare alle istituzioni politiche ed economiche per dimostrare, ancora una volta, che con i gesti semplici, come è quello del cammino, si possono mettere in piedi grandi progetti ed anche realizzarli.

Giovanni Germano

(Presidente A.P.S. la Terra – Coordinatore Generale di “cammina, Molise!”)

Obbiettivi

Le Associazioni Unione Regionale del Molise e Collettività Mafaldese e Molisana di Mar del

Plata, l’A.P.S. La Terra e le Associazioni Molisane delle altre città argentine si sono proposte per l’organizzazione ed il coordinamento della manifestazione Cammina, Molise! in Argentina 2023 – VI Edizione – Mar del Plata

In questi sei anni, gli Enti e le Agenzie turistiche e le tante persone contattate, le varie Associazioni argentine dei Molisani che hanno collaborato, tutti sono convinti che in terra argentina esiste una potenziale carica turistica pronta per alimentare il Turismo delle Radici in terra molisana.

“Cammina, Molise! in Argentina”, nel 2015 a Mar del Plata, nel 2016 a Rosario, nel 2017 a Cordoba, nel 2018 a La Plata e nel 2019 a Buenos Aires e, dopo la pausa del Covid, di nuovo a Mar del Plata nel 2023, rimane un esempio potente ed una intuizione formidabile per coinvolgere nel progetto tutte le altre comunità di molisani nel mondo.

La manifestazione si è fatta carico di riunire le varie comunità Molisane presenti in suolo Argentino per proporre, in particolare ai giovani delle ultime generazioni, una sapiente ed appassionata narrazione della cultura, della storia, delle tradizioni e della bellezza dei paesi molisani.

Per rendere tangibile l’obiettivo primario di rafforzare i legami tra le comunità di molisani in Argentina ed i cittadini che vivono nei comuni molisani, le Associazioni proponenti promuoveranno la manifestazione anche in tutti i paesi della Regione Molise nell’intento di coinvolgere nel progetto Turismo delle Radici, con forme e contenuti da valutare, singole persone, associazioni, strutture turistiche, partner economici ed enti.

Programma

Venerdì 24 marzo 2023

Pomeriggio H.16,00

Incontro nella sede della Federazione delle Associazioni Italiane di Mar del Plata y Zona (la Rioja 2043) con:

– Presentazione del libro di Giovanni Germano

“UN LUNGO CAMMINO DI RIGENERAZIONE – 25 anni di “cammina, Molise!”:

– Collegamento con le autorità della Regione Molise e Abruzzo, rappresentanti dell’Università del Molise, diversi giornalisti e addetti al Turismo delle Radici, in modo presenziale autorità argentine e italiane, rappresentanti dell’Università di Mar del Plata e membri delle Associazioni molisane e abruzzesi dell’Argentina.

Sabato 25 marzo 2023

Pomeriggio H.15,00

Incontro nel Teatro Colón-Hipólito Yrigoyen 1665 con:

– Esibizione dei gruppi folkloristici di Cordoba, Rosario, La Plata, Buenos Aires e Mar del Plata.

– Esibizione dei Cori di Mar del Plata e Rosario

– Rappresentazione teatrale del gruppo di Teatro ‘’Molise sul Palco’’ di mar del Plata

– Visione del documentario ‘’Vestito di Dora’’ ed incontro con l’autore Maxi Manzo

Domenica 26 marzo 2023

Tutta la giornata si svilupperà camminando lungo i sentieri della Laguna de Los Padres, nella proprietà del CRIM

Mattinata dalle H.9,00

Inaugurazione ufficiale del cammino della VI Edizione di “cammina, Molise! in Argentina” alla presenza di diverse autorità argentine e italiane.

Durante il percorso ci saranno tre stand:

a) Elementi dell’emigrazione molisana nella nostra città.

b) Il Molise (geografia della Regione e paragone con la Laguna de los Padres)

c) l’Abruzzo e le sue immagini.

I giovani giocano e ci fanno giocare a cura della Scuola Leonardo da Vinci.

Pomeriggio dalle H.13,00

Sosta nella Reducción del Pilar.

Sosta nel Museo José Hernandez.

Ritorno al punto di partenza, cena e attività socioculturali.