Elezione al Soglio pontificio di Papa Leone XIV, nota del Vescovo Cibotti

REGIONE – “Dopo i giorni di lutto per la morte dell’amato Papa Francesco, come noto, il Conclave (che ha visto la partecipazione, tra gli Elettori, del Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Emerito dell’Aquila e già Presidente Ceam), ha scelto il Cardinale Robert Francis Prevost come Successore di Pietro.

Le Chiese d’Abruzzo e Molise inviano, commosse,, i più sentiti auguri a Papa Leone e Gli assicurano la preghiera per il Suo alto Ministero nella Chiesa e per il mondo e l’immediata disponibilità a “camminare insieme…come Chiesa unita cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari” (Papa Leone XIV, Prima Benedizione Urbi et Orbi, 8 maggio 2025).

I Presuli della CEAM, in questo momento storico segnato da tanta violenza e da guerre, si uniscono alla preghiera del Santo Padre a Maria, tanto venerata dalla gente abruzzese e molisana, perchè tutti possano accogliere il saluto di pace “disarmata e disarmante” di Cristo Risorto”. Camillo Cibotti, Vescovo di Isernia-Venafro e Trivento e Presidente Ceam.