Campagna Amica alla seconda tappa del progetto educativo-sportivo “Volley S3 2025”

CAMPOBASSO – Sport e sana alimentazione, un connubio perfetto realizzato martedì 27 maggio a Campobasso grazie a una sinergia fra la Federazione Italiana Pallavolo e Campagna Amica. In occasione della seconda tappa del progetto educativo-sportivo “Volley S3 2025”, promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo, rivolto ai bambini delle scuole e atleti in erba della regione, la manifestazione ha visto la partecipazione anche di Campagna Amica Molise.

Ai piccoli visitatori del “villaggio”, allestito lungo corso Vittorio Emanuele, nel cuore del capoluogo molisano, è stata infatti offerta una merenda a base di frutta secca e fresca proveniente da aziende agricole biologiche del territorio accreditate a Campagna Amica. Le mandorle sono state fornite dell’azienda “Nutfruit Italia” di Monteroduni di cui è titolare il presidente di Coldiretti Molise, Claudio Papa, mentre le albicocche dall’azienda agricola “Buccelli Giuseppe” di Campomarino.

La manifestazione, cui hanno preso parte oltre 700 bambini, ha visto la partecipazione di due atleti d’eccezione del volley italiano: Andrea Lucchetta, volto amatissimo e master smart coach, nonché uno degli ideatori del progetto Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach. La collaborazione fra la Federazione Italiana Pallavolo e Campagna Amica ha consentito di lanciare un messaggio importante alle nuove generazioni promuovendo il consumo di prodotti del territorio a km zero, come frutta offerta ai piccoli partecipanti, indispensabile per l’alimentazione non solo di chi pratica sport ad ogni livello ma di tutti i cittadini consumatori.

Un contributo nel merito dell’iniziativa è stato portato anche dal movimento Donne Coldiretti che, attraverso la Presidente regionale, Michela Bunino, ha voluto sottolineare come benessere fisico e mentale siano strettamente collegati alla corretta alimentazione. Nel corso della manifestazione Coldiretti Molise ha inoltre allestito uno spazio per la raccolta firme lanciata per sostenere la petizione popolare “Stop cibo falso: Origine in etichetta”: una proposta di legge europea di iniziativa popolare per rendere obbligatoria l’origine degli ingredienti su tutti gli alimenti in commercio nella UE.