Campagna di Prevenzione itinerante “Vista in Salute” a Campobasso

CAMPOBASSO – Glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie riguardano oltre 3 milioni di Italiani. La prevenzione rende più efficace la risposta dei servizi sanitari e contribuisce alla sostenibilità della spesa sanitaria. Anche in Molise il tir hi-tech della Campagna Nazionale “Vista in Salute”. La grande struttura ambulatoriale mobile offrirà controlli oculistici gratuiti agli over-40.

Arriva in Molise il truck della Campagna Nazionale “Vista in salute” per la Prevenzione delle Malattie della Retina e del Nervo Ottico promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus che ha ricevuto il patrocinio della Regione Molise.

“Vista in salute” è un progetto itinerante promosso dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus e prevede la permanenza a Campobasso in piazza della Vittoria l’11 e 12 ottobre, dalle 10 alle 18, di una grande struttura ambulatoriale mobile – un tir hi-tech – dotata di più postazioni, presso la quale sarà possibile effettuare gratuitamente controlli oculistici ad alta tecnologia su retina e nervo ottico, riservati a persone di età superiore ai 40 anni. Per maggiori info www.vistainsalute.it

La tappa in Regione: 11-12 ottobre Campobasso (piazza della Vittoria) ore 10-18