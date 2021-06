Campagna vaccinazione per ventenni e trentenni: ecco da quando

REGIONE – La Regione Molise ha reso noto che prenderanno il via il prossimo 3 giugno le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia d’età 39-30 anni, mentre per quella che va dai 29 ai 20 le adesioni potranno essere inoltrate a partire dal 5 giugno.

La scelta di aprire alle ultime fasce d’età rimanenti è giunta a seguito della riunione di ieri mattina della cabina di regia per la campagna vaccinale. Nel corso dell’incontro è stata affrontata la questione dell’apertura libera voluta dal commissario Figliuolo. Al termine dell’incontro è stato deciso di avviare la raccolta delle adesioni per le predette fasce di popolazione non ancora vaccinate.

Per l’adesione ci si dovrà collegare alla piattaforma:

https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300%3A73&fbclid=IwAR2XdV-PhoBi1KNvPB_TYHjI35wTE-THAGbFTY7emTA2nyxBQnmBIVanp1Q

e inserire i dati nell’area corrispondente alla propria fascia d’età, tenendo a portata di mano codice fiscale e tessera sanitaria.