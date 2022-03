Campionati della cucina italiana a Rimini, ecco il team del Molise

CAMPOBASSO – Ci sarà anche il team dell’Unione Cuochi Molise in gara a Rimini per l’edizione 2022 dei ‘Campionati della cucina italiana’ in programma dal 27 al 30 marzo. Gli chef saranno in gara nella sfida a squadre che si terrà il 29 marzo. Oltre al Team manager Domenico Antenucci e al Capo team Gaetano Minervini, si cimenteranno Lello Garofalo, Giovanni Di Benedetto, Ermando Paglione, Ernesta Vassolo, Marco Massaro, Francesco Cifelli, Brigida Palladino e i pasticcieri Ugo Di Benedetto e Chiara Di Pietro.

“Cucinare – sottolineano gli chef molisani – non significa solo leggere una ricetta: è una questione di sensibilità, di rispetto degli ingredienti e dei tempi di preparazione. Tutto funziona come nelle più belle opere d’arte: non si sa niente di un piatto fintanto che si ignora l’intenzione che l’ha fatto nascere”.