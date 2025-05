Progetto DETOCS, meeting a Campobasso il 21 e 22 maggio

DECARBONIZZAZIONE DEL SETTORE TURISTICO

IL COMUNE DI CAMPOBASSO OSPITA I PARTNERS

DEL PROGETTO EUROPEO “DETOCS”

CAMPOBASSO – Il turismo, elemento chiave dell’economia molisana, è sempre più influenzato dagli effetti del cambiamento climatico. La sostenibilità diventa dunque una priorità, soprattutto in una regione che fonda la propria attrattività sulle bellezze naturali e paesaggistiche. In linea con il Green Deal europeo, che punta alla decarbonizzazione entro il 2050, il Comune di Campobasso ha aderito al progetto DETOCS – DEcarbonising the TOurism industry post Covid-19 Support, finanziato dal programma Interreg Europe, con l’assistenza tecnica del GAL – Molise verso il 2000 e della Società di Ingegneria MDM greENgineering.

L’iniziativa mira a migliorare l’efficienza energetica e la sostenibilità delle infrastrutture turistiche, promuovendo buone pratiche e investimenti intelligenti per rafforzare il settore.

Per questo motivo, Campobasso ospiterà il 21 e 22 maggio 2025 un evento dedicato, articolato in Meeting e Study Visits, che si svolgerà presso il CTE – Casa delle Tecnologie Emergenti.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di Stakeholder internazionali provenienti da Malta, Creta, Finlandia, Ungheria, Bulgaria, Paesi Bassi e Grecia, oltre a rappresentanti istituzionali, esperti del settore turistico e strutture ricettive già impegnate nell’efficientamento energetico.

Durante la prima giornata, il meeting ospitato al CTE sarà dedicato allo scambio di pratiche sostenibili, un’occasione per condividere strategie innovative tra i diversi Paesi partecipanti. Successivamente, le study visits si articoleranno in diversi comuni della provincia, dove le strutture ricettive hanno già adottato interventi di efficientamento energetico, offrendo esempi concreti di trasformazione sostenibile.

Attraverso DETOCS, Campobasso si conferma protagonista nella transizione ecologica del turismo, contribuendo a un futuro più consapevole e resiliente. Un impegno concreto per un turismo sostenibile e competitivo.

PROGRAMMA

AGENDA

Day 1, 21.5.2025, Exchange of experiences event

9.30

Meeting point and departure from “Gabriele Pepe” Square

9.30 – 9.45

Arrival and Registration to ”Casa delle Tecnologie Emergenti”

9.45 – 10.00

Welcome by the hosting partner – Municipality of Campobasso

10.00 – 10.15

Short presentation of the project status and instructions for the event objectives and agenda- LEASP

10.15 – 10.30

Policy improvement introduction to session – LEASP and EIfI-Tech

10.20 – 11:00

Presentations of partners/regions (max 3min per region)

11:00 – 11:15

Coffee break

11.15 – 12:00

Breakout groups to find common challenges

12.00 – 12.45

Plenary session on identified common challenges & next steps

12.45 – 13.00

Joint thematic guidebook – MAICH (status)

13.00 – 14.30

Networking lunch

14.30 – 15.00*

Project activities and management (+ how to report policy improvement) and planning for the next EE event in Bulgaria – LEASP

15.00 – 15.15*

Communication activities – EIfI-Tech

15.15 – 15.30

Concluding remarks and guidance on the study visits

15.40 – 16.00

Transfer to Pietracupa

16.00 – 17.00

Study visit to “Casa Vacanze” e “Museo Contadino”

17.00 – 17.15

Transfer to Fossalto

17.15 – 18.00

Study visit to the Local Energy Community

18.00 – 19.00

Study visit to the Eco-Hotel Villa D’evoli

19.00 – 21.00

Project dinner to Villa D’Evoli Restaurant

21.00 – 21.30

Return to Campobasso/end of the first day

Day 2, 22.5.2025, Exchange of experiences event

09.45

Meeting point and departure from “Gabriele Pepe” Square

09.45 – 10.00

Transfer to Cinema-Teatro ”Alphaville”

10.00 – 10.45

Study visit to Cinema-Teatro ”Alphaville”

10.45 – 11.00

Transfer to Piazza della Repubblica

11.00 – 11.20

Transfer to ”Hotel Ruffirio”

11.20 – 11.50

Study visit to ”Hotel Ruffirio”

11.50 – 12.10

Transfer to Guardiaregia

12.10 – 13.00

Study Visit to the rural tourism “Le Coccole”

13.00 – 14.30

Lunch at “Le Coccole” agrotourism

14.30 – 15.00

Return to Campobasso/end of meeting