Campobasso, aperte le iscrizioni al laboratorio gratuito “Progettazione di servizi digitali per la cultura”

Il 27 novembre alla Fondazione Molise Cultura si terrà il laboratorio gratuito a cura della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali
CAMPOBASSO – La Fondazione Molise Cultura ospiterà, il prossimo 27 novembre dalle ore 10 alle 13, il laboratorio gratuito “Progettazione di servizi digitali per la cultura”, organizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali. L’iniziativa si rivolge a professionisti, operatori culturali, laureandi e ricercatori interessati all’innovazione digitale applicata al settore culturale.
Contenuti del laboratorio
Attraverso un serious game, i tutor guideranno i partecipanti tra le principali fasi della progettazione di servizi digitali, in linea con le Linee guida del Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale.
Il laboratorio rientra nel progetto Dicolab. Cultura al digitale, promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
Riepilogo
- L’appuntamento si terrà presso la Fondazione Molise Cultura a Campobasso.
- Prevista la partecipazione di professionisti e giovani ricercatori.
- Per iscrizioni: bit.ly/LAB02_Campobasso.
- Maggiori informazioni disponibili sul sito ufficiale Dicolab.
- Contatti: Luca Basilico – 338 6571359.