Mostre, concerti, tradizioni dell’Epifania e cultura da Campobasso a Termoli, Capracotta, Bagnoli del Trigno e Santa Croce di Magliano
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che il 5 gennaio porta con sé una fitta agenda di appuntamenti in tutto il Molise, tra mostre ancora visitabili, concerti, tradizioni popolari e gli immancabili eventi dell’Epifania. Dalle esposizioni dedicate ai presepi alle grandi rassegne d’arte, passando per musica, folklore e l’arrivo della Befana nelle piazze, la giornata offre occasioni per tutti i gusti. Ecco cosa succede oggi.
MOSTRE
Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.
Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.
Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.
Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.
GLI ALTRI EVENTI DEL 5 GENNAIO
A Petrella Tifernina il concerto “Note di Natale” del Conservatorio Perosi con orchestra di fiati e solista Gemma Mainella.
Alle 16 arrivo della Befana in piazza a Bojano.
Alla Basilica dell’Addolorata di Castelpetroso il Concerto dell’Epifania con due cori e musicisti d’eccezione: il Coro “PolifonicArmonia” e il Coro “Castelpetroso IN…CANTO”.
La Notte della Pasquetta a Santa Croce di Magliano
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
6 gennaio
Presepe vivente a Guardialfiera
Alle ore 17.00 nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso il concerto dell’Epifania “Venite Adoremus”.
Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva lo spettacolo Disney con l’Orchestra Benedetto Marcello.
9 gennaio
Al’Auditorium d’Italia di Isernia Lo Schiaccianoci con il Balletto di Mosca.
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli.
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.