Campobasso, chiusura straordinaria Sede Centrale del Liceo Galanti

Ordinanza Sindacale contingibile e urgente relativa alla chiusura straordinaria del plesso della Sede Centrale del Liceo G. M. Galanti di Via Trieste n. 1 per interruzione fornitura di energia elettrica

CAMPOBASSO – Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, preso atto dell’avviso pervenuto da E-Distribuzione – Unità Territoriale Molise con il quale viene comunicato che in data 06 Marzo 2023 sarà interrotta l’erogazione dell’energia elettrica dalle ore 09.00 alle ore 16.00 tra le altre, in Via Trieste n. 1, Sede Centrale del Liceo G. M. Galanti e considerato che allo stato, non sussistono soluzioni alternative idonee fornite da E-Distribuzione – Unità Territoriale Molise per assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica, di conseguenza, l’impianto elettrico, telefoni e strumentazioni degli uffici della Sede Centrale di Via Trieste 1 del Liceo G. M. Galanti non potranno funzionare nell’arco di tempo interessato dai lavori, dopo aver sentito il Dirigente scolastico del Liceo G. M. Galanti, ha emesso una propria ordinanza con la quale stabilisce la chiusura del plesso della Sede Centrale del Liceo Galanti in via Trieste n. 1, per il giorno 06.03.2023.