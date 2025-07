Mirabello Sannitico e Ripalimosani, interruzione flusso idrico il 3 luglio

MIRABELLO SANNITICO – La società Grim Scarl informa i gentili utenti dei Comuni di Mirabello Sannitico e Ripalimosani indicati che, per lavori di riparazione sulla condotta principale dell’ ARSMA che insiste in località Lama Bianca, Campobasso, si verificherà l’interruzione di flusso idrico in ingresso al serbatoio Calvario nel Comune di Campobasso.

L’interruzione del flusso idrico interesserà le utenze collegate direttamente sulle condotte di Molise Acque che insistono nel Comune di Campobasso in zona “Taverna del Cortile”, “Taverna Vecchia”, “Lama Bianca”, “Tappino”, “Casermette”, “S. Lucia” e “Coste di Oratino” e le utenze collegate direttamente sulla condotta ASRMA nei Comuni di Mirabella Sannitico e Ripalimosani.

Il ripristino del flusso idrico è previsto nella serata del 03 luglio 2025, salvo imprevisti.

Pertanto, si invitano i gentili utenti residenti nelle zone suddette ad assumere tutti i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione. Eventuali modifiche agli orari indicati saranno comunicate tempestivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Grim Scarl ed a mezzo stampa.

In ogni caso, per qualsiasi tipo di dubbio o necessità, si invita a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.