Campobasso, Consiglio Comunale: l’odg del 19 aprile 2022

CAMPOBASSO – Il giorno 19 aprile 2022, alle ore 8:30, si terrà il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione in modalità mista, con prosecuzione al 21 aprile 2022, alle ore 8,30, qualora, al termine della giornata di prima convocazione, non si riuscisse a completare la trattazione di tutti gli argomenti all’ordine del giorno. La diretta streaming della riunione in videoconferenza del Consiglio comunale sarà disponibile, nel portale dedicato, all’indirizzo: https://campobasso.consiglicloud.it/home

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente in merito alle seguenti deliberazioni:

– Giunta comunale nn. 66 e 67 adottate entrambe il 14 marzo 2022 e n. 71 del 17 marzo 2022 riguardanti il prelievo dal fondo di riserva: art. 166 Tuel.

1. Interrogazioni

1.1. Interrogazione del Consigliere Annuario avente ad oggetto: “Criticità riguardanti l’illuminazione pubblica nella Città di Campobasso”;

2. Proposte di Deliberazione

2.1 P.D. n. 8 – Adozione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti – PEF TARI 2022-2025, Tool di calcolo, Relazione di accompagnamento (Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2);

2.2 P.D. n. 9 – Approvazione Tariffe TARI Anno 2022;

2.3 P.D. n. 10 – Atto di indirizzo in merito alla forma di gestione dei servizi di supporto alla

rilevazione e riscossione dei consumi idrici e dei relativi canoni e alla gestione e riscossione, CUP e Canone mercatale. Adesione all’Accordo Quadro della Regione Molise stipulato con Municipia SpA [CIG 83996087CB] e individuazione dei servizi aggiuntivi.