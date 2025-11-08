Campobasso, convegno sui nuovi codici deontologici nelle professioni sanitarie TSRM e PSTRP

Sabato 8 novembre all’Università del Molise si discute di etica, persona e cura nelle professioni sanitarie. ECM per 100 partecipanti

CAMPOBASSO – Sabato 8 novembre 2025, presso l’Aula Montalcini del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” dell’Università degli Studi del Molise, si terrà il convegno “Nuovi codici deontologici: etica, persona e cura nelle professioni TSRM e PSTRP”, promosso dall’Ordine TSRM e PSTRP di Campobasso e Isernia.

L’iniziativa, accreditata ECM per 100 professionisti sanitari, mira a stimolare una riflessione approfondita sui principi etici e deontologici che guidano l’agire delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in un contesto normativo e sociale in continua evoluzione.

Ad aprire i lavori saranno il Prof. Germano Guerra, Direttore del Dipartimento, e il Dott. Gasperino Bax, Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Campobasso e Isernia. Seguiranno gli interventi di relatori di rilievo nazionale:

Prof. Daniele Rodriguez, già ordinario di Medicina Legale all’Università di Padova

Don Massimo Angelelli, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI

Dott.ssa Ombretta Beldì, Consigliera della FNO TSRM e PSTRP con delega a Etica e Deontologia

Durante la mattinata, si alterneranno sessioni tematiche e momenti di confronto con il pubblico, affrontando temi centrali come l’etica professionale, l’autodeterminazione, la centralità della persona e la documentazione sanitaria.

Il convegno rappresenta un’importante occasione di aggiornamento per i professionisti del territorio e un momento di dialogo tra mondo accademico, professionale e ordinistico.