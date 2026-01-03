Eventi del 3 gennaio in Molise: mostre, presepi, arte e musica tra Campobasso, Termoli, Capracotta, Bagnoli del Trigno e Portocannone

REGIONE – La giornata del 3 gennaio si apre con un ricco calendario di appuntamenti culturali che animano il Molise tra arte, tradizione e mostre di grande fascino. Molisenews24.it ricorda che, dalle esposizioni dedicate ai presepi artigianali alle rassegne d’arte contemporanea, passando per gli omaggi all’Impressionismo, il territorio offre un ventaglio di iniziative capaci di coinvolgere appassionati e curiosi di ogni età. E nel tardo pomeriggio, spazio anche alla musica e alle emozioni con l’evento “Un amore così grande” nella Sala Consiliare di Portocannone.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 3 GENNAIO

Alle 18 alla Sala Consiliare di Portocannone “Un amore così grande”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

4 gennaio

Alle 18 “Luci tra le luci”, concerto dell’Orchestra Iubilate alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Frosolone.

Alle 18 “Aspettando la Befana” presso la Sala Polifunzionale di Matrice.

Presepe vivente a Guardialfiera (anche il 6).

Alle 20 presso il Palatenda di Cercepiccola Bentornato Mandolino in concerto.

Collage in concerto a Campitelo Matese (ore 21).

5 gennaio

A Petrella Tifernina il concerto “Note di Natale” del Conservatorio Perosi con orchestra di fiati e solista Gemma Mainella.

Alle 16 arrivo della Befana in piazza a Bojano.

La Notte della Pasquetta a Santa Croce di Magliano.

9 gennaio

Al’Auditorium d’Italia di Isernia Lo Schiaccianoci con il Balletto di Mosca.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli.

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.