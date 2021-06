Campobasso, donate 300 confezioni di cioccolatini al P.O. “A.Cardarelli”

CAMPOBASSO – La società Authos Spa, nell’ambito del progetto di inclusione sociale posto in essere da “Piazza Dei Mestieri” (Torino), ha finanziato la realizzazione di scatole di cioccolatini, donati successivamente a Croce Rossa Italiana, con l’intento di ridistribuirli attraverso l’Associazione presso diverse strutture ospedaliere del territorio nazionale, come segno di riconoscenza per il lavoro prestato e come messaggio di speranza per un futuro migliore.

Per quanto riguarda la regione Molise, è stato individuato come destinatario il P.O. A. Cardarelli di Campobasso, che ha ricevuto 300 confezioni di cioccolatini. Pertanto, il giorno 22/06/2021 alle ore 12:00, alla presenza dei rappresentanti di Croce Rossa Italiana del Comitato Regionale Molise, gli operatori sanitari (Direttori, medici e infermieri) dei reparti pi coinvolti dall’emergenza causata dalla pandemia, si è svolto l’evento di donazione, presso la struttura ospedaliera.

L’organizzazione dell’evento è stata coordinata dai Volontari del Servizio Civile Universale, con la gentile collaborazione della dott.ssa Rosamaria Tucci, referente del Dipartimento Affari Generali dell’ASREM.