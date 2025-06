CAMPOBASSO – Il Campobasso FC parteciperà ufficialmente al prossimo campionato di Serie C Now. La comunicazione della Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche incaricata di verificare la solidità finanziaria dei club, è arrivata nelle scorse ore e ha confermato l’ammissione dei Lupi per la stagione 2025/2026.

Per il secondo anno consecutivo, i Lupi affronteranno il calcio professionistico, consolidando un percorso che, nella storia recente del club, non ha precedenti. Una conferma che va ben oltre il valore sportivo, perché rappresenta la prosecuzione di un progetto ambizioso, costruito con rigore e lungimiranza.

Alla guida di questo cammino c’è una proprietà il cui impegno ha tracciato una rotta chiara sin dal primo giorno in Molise: trasformare una squadra in simbolo, un club in modello, e un territorio in comunità consapevole della propria forza. Il messaggio è rimasto invariato nel tempo: crescita, fiducia e sviluppo. Tre parole attorno alle quali si sta consolidando il ruolo del Campobasso non solo nel calcio, ma nel cuore di una regione.

I tifosi rossoblù sono l’anima pulsante di questa visione. Non solo spettatori, ma parte attiva e decisiva di un percorso che vuole unire sport, identità e territorio. La loro presenza ovunque, il calore che si respira sugli spalti dell’Avicor Molinari Stadium, l’energia che portano in ogni trasferta: tutto questo rende il Campobasso qualcosa di più di una squadra. Sono loro a dare senso a ogni traguardo e a rendere reale l’idea di un calcio che appartiene, unisce e non divide.

L’iscrizione ufficiale è dunque molto più di un atto formale: è la pietra angolare su cui poggia la nuova stagione. Una stagione che, ancora una volta, vedrà i colori rossoblù competere tra i professionisti, con la consapevolezza di essere parte di qualcosa di più grande di una semplice squadra di calcio.