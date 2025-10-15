Campobasso, interruzione idrica al serbatoio di Cese Basso

Flusso idrico sospeso da ASR Molise per lavori non comunicati. Grim garantisce riserve, assistenza h24 e monitora la situazione
CAMPOBASSO – La Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Campobasso che, per lavori di manutenzione da parte della ASR Molise sulla rete idrica in ingresso, al serbatoio di Cese Basso, NON PRECEDENTEMENTE COMUNICATI è stata interrotta dalla ASRMA l’erogazione del flusso idrico al predetto serbatoio dalle ore 09:50 di questa mattina.
L’interruzione idrica della ASRMA si ritiene possa continuare fino al tardo pomeriggio di oggi. Non dovrebbero presentarsi disservizi per l’utenza del Comune di Campobasso servita dai citati serbatoi in virtù delle riserve di acqua attualmente presenti nei serbatoi che dovrebbero garantire il normale flusso idrico.
In ogni caso la Grim, avendo il costante monitoraggio del predetto serbatoio, sarà eventualmente nella condizione di avvertire gli utenti serviti con un margine di anticipo. In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 087 4 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).
