Campobasso, le congratulazioni di Battista a Longobardi

CAMPOBASSO – “Le mie più vive congratulazioni a Vincenzo Longobardi (nella foto) eletto alla guida di Confindustria Molise e un sentito ringraziamento al presidente uscente Massimo Giaccari per aver portato avanti il delicato mandato. Un nome importate quello di Longobardi che in un certo senso ‘taglia’ con il passato perché si tratta di un amministratore di un’azienda tedesca multinazionale”.

“Una figura di spessore – le parole del sindaco e presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista – che potrà dare e fare molto per il nostro territorio e per il tessuto imprenditoriale locale. Tessuto imprenditoriale che patisce gli effetti di una lunga crisi e che a fatica prova a rialzare la testa. Con una figura come quella di Vincenzo Longobardi, alla guida di Confindustria, sarà possibile anche dare una connotazione internazionale, un respiro più ampio, alle nostre piccole e medie imprese. Una possibilità più concreta di guardare al mercato estero, di allargare gli orizzonti, di poter dare un’accelerata all’economia del posto e offrire magari più opportunità ai giovani che decidono di avviare nuove aziende e di non lasciare l’Italia.

Mi auguro – conclude Antonio Battista – che con il nuovo vertice di Confindustria continui il proficuo dialogo e il prezioso confronto con le istituzioni politiche, con gli enti locali, per arricchire il nostro Molise e costruire un futuro migliore in cui poter vivere e lavorare, in cui poter crescere, per dare una nuova prospettiva a chi ha deciso di restare in questa regione in cui tutti crediamo e su cui continuiamo a scommettere. Nel rinnovare a Vincenzo Longobardi le mie congratulazioni, auguro a lui un buon lavoro nella speranza che i tanti progetti e le tante idee in campo possano trasformarsi in realtà”.

Auguri di buon lavoro anche ai tre vicepresidenti Enrico Colavita, Massimo Giaccari e Mauro Natale e alla neo giunta di Confindustria Molise: Angela Di Cristinzio, Franco Giorgioli, Franco Iannelli, Francesco Prozzillo e Dario Cozzolino”.