Campobasso, manifestazioni contro la violenza sulle donne

CAMPOBASSO – “Nessuna violenza, nessun violento”. Domami mattina, alle ore 11,30 nella sala consiliare del Comune di Campobasso, si terrà una conferenza stampa per illustrare il programma delle manifestazioni organizzate, nel mese di novembre, per contrastare la violenza sulle donne e promuovere le pari opportunità. Parteciperanno istituzioni ed enti che fanno parte della rete di contrasto.

PROGRAMMA

domenica 11 novembre 2018

– Su e giù 2018, 45^ ed.: “L’Odissea del cuore”, a cura del gruppo sportivo VIRTUS. Con la partecipazione dell’atleta Fiamme Oro Enrica Cipolloni, si corre anche contro la violenza. A cura della Polizia di Stato in collaborazione con la Rete anti-violenza – partenza ore 10,00

mercoledì 14 novembre 2018

– lezione della Consigliera regionale di parità dal titolo “la violenza segreta”, tenuta nell’ambito del corso di Diritto di famiglia, CdL in Giurisprudenza e Servizio sociale e politiche sociali, presso il Dipartimento giuridico, aula 8, UNIMOL- ore 10.00

giovedi 15 novembre 2018

– “I principi di pari opportunità. Il Codice delle Pari Opportunità”, corso di formazione a cura della Consigliera Regionale di Parità, Avv. Giuseppina Cennamo – Sala Fermi, Biblioteca Unimol, ore 15,30

venerdì 16 novembre 2018

– incontro sui temi della violenza di genere con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Montini, a cura di A.I.G.A.

sabato 17 novembre 2018

– 2° incontro del Corso di formazione “Violenza sulle donne, violenza di genere”, a cura dell’OMCeO Campobasso – Sala Conferenze OMCeO, Via Mazzini 129

– processo simulato su violenza di genere “progetto diritti e legALItà”, a cura dei “Senza Appello” – Corte d’appello di Campobasso, ore 9,30 e ss.

mercoledì 21 novembre 2016

– workshop sui temi della violenza di genere e spettacolo teatrale delle “Funambole”, a cura dell’Ats di Campobasso, dell’Ordine degli Psicologi e della Coop. Be Free.

giovedi 22 novembre 2018

– “40 anni della Legge 194. Cos’è cambiato in Italia ed in Molise”, a cura dell’Auser, Osservatorio Pari Opportunità Molise – sede Auser, Corso Bucci 18, ore 16,30

venerdì 23 novembre 2018

– “Le diverse forme di violenza” – corso di formazione a cura della Consigliera Regionale di Parità e Pari Opportunità, Sala Fermi, Biblioteca Unimol, ore 15,30

sabato 24 novembre 2018

– processo simulato su violenza di genere “progetto diritti e legALItà”, a cura dei “Senza Appello”, Corte d’appello di Campobasso, ore 9,30 e ss.

domenica 25 novembre 2018

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

– in piazza contro la violenza e a tutela delle donne: stand informativi, animazione e dibattiti, a cura della Polizia di Stato, del e della Rete Anti-violenza – piazza Municipio, ore 11,00/13,30 ed ore 17,00/19,30

– fiaccolata da piazza Municipio, fino all’area verde antistante il vecchio Romagnoli, ore 19,30

– cerimonia di intitolazione di Parco XXV Novembre, a cura della Amministrazione Comunale di Campobasso e della Rete anti-violenza, ore 20,00

– inaugurazione della panchina rossa a cura di FIDAPA e AIGA, ore 20,30

In corso i lavori, grazie al contributo dei Lions Campobasso per la inaugurazione, alla presenza del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica sicurezza, della sala ascolto per le vittime violenza e minori presso la Questura di Campobasso.

Lo Sport contro la Violenza

domenica 11 novembre 2018

– Partita Hammers Rugby Campobasso,

Raggruppamento gara categoria Under 18 femminile Seven, ex Romagnoli, ore 12,00

– Partita del Campobasso CALCIO,

Stadio Selva Piana, ore 14,30

domenica 11/sabato 17 novembre 2018

– Settimana sportiva della non-violenza, a cura del CUS Molise, Unimol

sabato 24 novembre 2018

– Partita della Chaminade, Palazzetto Selva Piana, ore 16,00

– Partita della Magnolia basket, Palazzetto Vazzieri, ore 18,30

domenica 25 novembre 2018

– Partita del Mirabello CALCIO Femminile, Stadio comunale Mirabello Sannitico, ore 14,30

– Partita della Nuova Pallavolo, Palestra Villa De Capoa, ore 16,00