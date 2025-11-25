Campobasso: Mirko Zilahy ospite di Ti racconto un libro

Il 27 novembre Mirko Zilahy presenta a Campobasso il thriller “La stanza delle ombre” per Ti racconto un libro

CAMPOBASSO – Un viaggio nella notte romana, tra verità nascoste, identità frantumate e opere d’arte che parlano dal buio. Sarà Mirko Zilahy il protagonista del nuovo appuntamento di Ti racconto un libro 2025, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.

Alle 18.30 di giovedì 27 novembre, nella Sala del Circolo Sannitico, l’autore presenterà il suo romanzo La stanza delle ombre (Mondadori), vincitore del Premio Letterario Dario Crapanzano – La Bottega del Giallo Award 2025. In dialogo con lui ci sarà Pier Paolo Giannubilo.

Il romanzo

Al centro della narrazione, una Roma notturna e decadente, attraversata da figure ambigue e segreti inconfessabili. Tutto ha inizio con il ritrovamento del corpo di una donna sul Tevere, disposto come l’Ophelia di Millais. L’indagine si intreccia con opere d’arte, falsi perfetti e memorie oscure, fino a coinvolgere Nemo Sperati, docente dell’Accademia di Belle Arti, e la figura del padre Rufo Speranza, celebre falsario del Novecento.

L’autore

Scrittore, traduttore ed editor, Mirko Zilahy ha insegnato lingua e letteratura italiana a Dublino ed è cultore di lingua e letteratura inglese presso l’Università per Stranieri di Perugia. Ha tradotto opere come Il cardellino di Donna Tartt e pubblicato romanzi di successo da È così che si uccide (2015) a Nostra signora delle nuvole (2023).

Letture per Gaza

L’incontro sarà preceduto dalle “Letture per Gaza”, iniziativa che l’Unione Lettori Italiani e il Comune di Campobasso, con l’attore Diego Florio, propongono all’inizio di ogni appuntamento: un gesto semplice ma significativo per tenere viva l’attenzione su quanto accade in Palestina, ricordando che la cultura è anche resistenza, solidarietà e libertà.

Prossimo appuntamento

Venerdì 5 dicembre 2025, sempre alle 18.30 nella Sala del Circolo Sannitico, sarà la volta di Silvia Bencivelli con il libro Tre colpi di genio e una pessima idea, dedicato alla sorprendente vicenda del medico ottocentesco Charles-Édouard Brown-Séquard.