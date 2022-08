Campobasso, porta a porta su tutto il quartiere di Vazzieri

CAMPOBASSO – La corsa di Campobasso verso l’estensione della raccolta differenziata in tutta la città si arricchisce di un nuovo tassello. Questa mattina in via Pascoli si è svolta la conferenza stampa di lancio del nuovo servizio nell’intero quartiere di Vazzieri, con il contestuale addio ai vecchi cassonetti stradali del quartiere, in fase di rimozione proprio in queste ore per consentire ai cittadini di praticare la raccolta differenziata porta a porta proprio da domani, martedì 9 agosto

Durante la conferenza stampa l’assessore all’Ambiente Simone Cretella ha sottolineato come “l’avvio della raccolta differenziata in città con sistemi spinti come il porta a porta sta andando avanti secondo una tabella di marcia ben precisa” e entro qualche mese anche la zona Murattiana sarà servita con sistemi più incisivi di raccolta differenziata.

L’assessore, Simone Cretella, ha ricordato come in pochi mesi la città abbia superato il 45% di raccolta differenziata con l’attivazione dei nuovi quartieri, prevedendo maggiori risultati entro la fine del 2022 grazie, soprattutto, al sostegno e al lavoro dei cittadini.

Per SEA, il responsabile del progetto, Roberto Martinino, ha sottolineato il dato dell’avanzamento del sistema con circa 3/4 delle utenze della città coinvolte. L’obiettivo resta inalterato: estendere la raccolta differenziata e diminuire la produzione di secco residuo non differenziabile, quella frazione che finisce in discarica e che i cittadini pagano per lo smaltimento e che a Campobasso rimane una frazione molto alta che deve essere necessariamente ridotta. “Per farlo, oltre al sistema migliore di raccolta (la porta a porta), mettiamo a disposizione dei cittadini i migliori strumenti di comunicazione” – ha commentato Roberto Martinino.

A disposizione dei cittadini, oltre alla pagina Facebook e agli strumenti informativi distribuiti insieme al kit di raccolta e al sito web Sea, come ricordato da Evelina D’ Alessandro (Presidente Commissione IX del Comune di Campobasso), “come valido e potente alleato dei cittadini per una raccolta di qualità è attiva la App Junker, un’applicazione che scaricata sul proprio smartphone permette di svolgere una raccolta differenziata senza errori”. La App Junker è disponibile in 10 lingue e permette di riconoscere in quale contenitore deve essere conferito ogni rifiuto, permette di avere sempre a portata di mano il calendario di raccolta (ed è disponibile una funzione che invia un messaggio che indica cosa esporre), e numerose altre funzioni consentiranno ad ogni cittadino di svolgere una raccolta differenziata perfetta.

Ecco le nuove strade che saranno servite dal porta a porta:

Esposizione rifiuti il giorno di raccolta entro e non oltre le 13.00: Piazza d’Isernia, Via Conte Rosso, Via Conte Verde, Via De Amicis, Via De Pretis, Via Duca d’Aosta, Via Folchi, Via Foscolo, Via Masciotta, Via Nebbia, Via Neri, Via Papa Giovanni XXIII, Via Pascoli, Via Sella, Via Belpulsi, Via D’Alena, Via De Gennaro, Via Francipane, Via Serafini;

Esposizione rifiuti la sera prima del giorno di raccolta entro le 23.00: Viale Monsignor Bologna, Via Duca degli Abruzzi, Via Kennedy, Viale Principe di Piemonte, Traversa Duca degli Abruzzi.