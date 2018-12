A Campobasso la presentazione del progetto del C.N.I.S. e C.D.H.

“Il valore fa la differenza. Tu vALI e quindi fai la differenza” è il suo nome e verrà presentato il prosismo 17 dicembre 2018

CAMPOBASSO – Si terrà giovedì 17 dicembre 2018 alle ore 10.30 presso l’Assessorato al Lavoro della Regione Molise di Campobasso in via XXIV Maggio n.130 la presentazione del progetto “Il valore fa la differenza. Tu vALI e quindi fai la differenza” nato da un’idea del C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati) e del C.D.H. (Centro Documentazione Handicap) di Campobasso finanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Molise, Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 e ss.mm. “Codice del Terzo settore”.

L’Associazione C.N.I.S., sorta nel 1999 con l’intento di diffondere il significato di diversità e il rapporto tra diversità e normalità, ha concretizzato, in questi diciannove anni di attività, gli obiettivi principali attraverso la costituzione del Centro Documentazione Handicap nato con l’intento di creare “cultura verso la diversità” e il corretto modo di affrontarla. Negli ultimi anni il C.D.H. ha ampliato il proprio interesse alla marginalità sociale e culturale attraverso l’autopromozione e la partecipazione democratica alla vita sociale delle persone in situazione di disagio e dei loro familiari.

Il progetto “Il valore fa la differenza. Tu vALI e quindi fai la differenza” ha come obiettivo quello di organizzare un servizio sperimentale di “Baby-Xitter” gestito e coordinato dal C.N.I.S. e offerto alle famiglie, con particolare attenzione a quelle più fragili e in difficoltà, che presentino bambini disabili fornendo loro l’operatore più idoneo alle caratteristiche del bambino e della famiglia. Il Baby-Xitter è un assistente specializzato ad affrontare le situazioni di emergenza che possono verificarsi nella gestione di un bambino con disabilità e, nel contempo, a dare tranquillità e sollievo alle famiglie nella gestione dei loro figli.

Per tal motivo, verranno adeguatamente formati 10 baby-xitter attraverso la partecipazione ad un corso di formazione che si svolgerà presso la Sicurform Italia di Campobasso a partire da fine gennaio 2019 e affidato all’omonima associazione Baby-Xitters di Torino, sorta nel 2005, grazie all’idea di Gianni del Corral che ha realizzato il primo servizio in Italia di babysitteraggio specialistico per minori disabili. Della grande novità e dell’unicità del servizio, unicità rimasta ancora oggi, ne hanno parlato circa 200 media nazionali e internazionali.

L’Associazione ha formato numerosi baby-xitters in Piemonte e in altre regioni d’Italia aiutando centinaia di famiglie. La realizzazione del progetto, che vedrà il supporto del Centro Servizi per il Volontariato – CSV Molise e degli Enti firmatari del Protocollo d’Intesa “Progetto Interistituzionale C.D.H.”, sarà caratterizzato da diverse Azioni, tra queste laboratori ludico-ricreativi che si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019 e vedranno la partecipazione dei bambini destinatari del progetto insieme ad altri bambini interessati oltre a un evento finale con l’intento di far conoscere alle Istituzioni e alla cittadinanza i risultati raggiunti con il progetto stesso.

