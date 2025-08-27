Il Comune impugna il Decreto Commissariale sulla rete ictus: il sindaco Forte annuncia il ricorso al TAR per salvaguardare il Cardarelli e il diritto alla salute

CAMPOBASSO – Il Comune di Campobasso ha dato mandato alla propria Avvocatura per promuovere un ricorso al TAR del Molise contro il Decreto Commissariale n. 100/2025, approvato dal Tavolo tecnico della struttura commissariale per la sanità molisana, che riorganizza la rete ospedaliera tempo-dipendente dedicata all’ictus.

Ad annunciare il ricorso è la sindaca Marialuisa Forte, che ha espresso forte preoccupazione per i potenziali rischi che tale riorganizzazione comporterebbe per la salute pubblica, sottolineando la necessità di tutelare il ruolo strategico dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso.

“La nostra città non può permettersi di perdere un presidio fondamentale per la gestione delle emergenze tempo-dipendenti – dichiara la sindaca Forte –. Il Cardarelli deve restare un punto di riferimento per tutto il territorio, e non possiamo accettare decisioni che ne indeboliscano la funzione, a vantaggio di strutture private lontane dal capoluogo”.

L’Amministrazione comunale in questo modo ribadisce il proprio impegno a difesa della sanità pubblica e del diritto alla salute dei cittadini, e invita tutte le istituzioni regionali e nazionali a un confronto serio e responsabile sulle scelte che riguardano il futuro del sistema sanitario molisano.