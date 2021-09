Campobasso – Taranto in diretta: formazioni ufficiali, dove vedere la partita

Si gioca alle ore 20.30 con diretta su Eleven Sports e Sky Sport o attraverso la webcronaca con commento in tempo reale

CAMPOBASSO – Questa sera appuntamento dalle ore 20.30 per la seconda giornata di campionato del Campobasso Calcio che ospita il Taranto. L’incontro è valido per il girone C della Serie C. Ricordiamo che per i tifosi dalle ore 14.30 sono stati messi a disposizione altri 250 tagliandi per consentire la visione ai residenti del Molise nel settore della Curva Sud. Il match sarà possibile seguirlo in diretta con la webcronaca di Calciomagazine.net e sarà diretto da Marco Acanfora di Castellammare di Stabia coadiuvato da Fine e Festa mentre il IV° ufficiale è Carrione. Un’ora circa prima dell’inizio saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Formazioni ufficiali di Campobasso – Taranto

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan, Tenkorang, Bontà, Candellori, Parigi, Emmausso, Liguori. A disposizione: Zamarion, Coco, Sbardella, Nacci, Rossetti, Pace, Martino, Di Francesco, De Biase, Giunta, Magri, Vitali. Allenatore: Mirko Cudini

TARANTO (4-3-3): Chiorra, Tomassini, Ferrara, Marsili, Zullo, Longo, Diaby, Saraniti, Benassai, Versienti, Giovinco. A disposizione: Loliva, Antonino, Riccardi, Santarpia, Bellocq, Granata, Labriola, Ghisleni, Civilleri, Cannavaro, Italeng, De Maria. Allenatore: Giuseppe Laterza

Dove vedere la partita

L'incontro Campobasso – Turris sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports e sul canale di Sky Sport 253 della piattaforma Sky e sul digitale terrestre al canale 484.