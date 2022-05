Campobasso, variazione di residenza direttamente dal sito ANPR

CAMPOBASSO – Il Comune di Campobasso rende noto che con la circolare n. 36 del 21 aprile 2022 del Ministero dell’Interno, è stata data la possibilità di dichiarare online una variazione di residenza, direttamente dal sito dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). In questo modo, per essere chiari, il cittadino può entrare sul proprio profilo ANPR e dichiarare di spostare la propria residenza dal Viale Principe di Piemonte, 32 del Comune A alla Via Roma, 44 del Comune B, eventualmente estendendo la variazione ad altri membri o all’intera famiglia.

Il cittadino dovrà aprire il sito https://www.anagrafenazionale.interno.it ed entrare con le proprie credenziali SPID o CIE, quindi procedere con il cambio di residenza.

Possono essere attivati cambi all’interno del Comune, da Comune a Comune e da AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) a Comune italiano. Al momento non è possibile da Comune ad AIRE, così come non sono incluse le convivenze.

È possibile sia formare una nuova famiglia (attenzione che l’indirizzo dichiarato sia preciso, a volte può mancare un esponente o essere indicato B al posto di bis e errori simili) che entrare in una famiglia esistente (prestando attenzione all’indicazione dei rapporti di parentela).

Si può dichiarare il cambio per sé stessi, per più membri della famiglia o per l’intera famiglia, ma ogni membro maggiorenne deve poi convalidare la dichiarazione con le proprie credenziali. Occorre indicare il titolo d’uso dell’abitazione, mentre tutti i dati relativi a patenti, auto, titoli di studio e così via rimangono a sistema, associati al nuovo indirizzo. Fino a che l’iter di residenza non è chiuso, non è consentito al cittadino annullarlo o dichiarare una nuova residenza.

In alternativa a questa procedura, si può inoltrare la richiesta tramite PEC (comune.campobasso.protocollo@pec.it) oppure allo sportello, utilizzando il modello di domanda del cambio di residenza, scaricabile anche dal sito web del Comune di Campobasso, nella sezione Anagrafe e Stato Civile, Cambio di residenza.