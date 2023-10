Capitan Minchella alla vigilia di Venafro-Sambenedettese Basket

VENAFRO – A una settimana dal brutto esordio in campionato contro la Magic Basket Chieti, è giunto il momento di tornare in campo per la Siem Basket Venafro, che è pronta ad affrontare questa seconda giornata con la voglia di riscattarsi e rimettersi subito in moto, con l’obiettivo di conquistare i primi due punti di questa nuova stagione. Tra la squadra di Coach Valente e l’obiettivo vittoria, c’è da superare lo scoglio Sambenedettese Basket, che domenica farà il suo debutto nel campionato di Serie C, in virtù del rinvio della prima giornata di campionato contro l’Antoniana Pescara.

La squadra marchigiana è l’ultima arrivata all’interno della competizione, inserita last-minute dopo il ritiro dell’Atri Basket. Una squadra giovane, composta da ottimi prospetti provenienti da ben tre società del territorio della Riviera delle Palme, allargato alla prima spiaggia d’Abruzzo, Sambenedettese basket, Grottammare Basketball e Martinsicuro Basket, che saranno ben guidati da alcuni giocatori di esperienza.

La Siem Basket Venafro, in questi 7 giorni, ha avuto il tempo di resettare le brutte sensazioni scaturite dalla partita contro Chieti e in settimana si è preparata al massimo, concentrandosi sugli errori mostrati nel primo match e sulle dinamiche di gioco con cui poter conquistare la prima vittoria in campionato.

La formazione gialloblu, oltre la grinta e la voglia di rivalsa dei suoi giocatori, per questa partita spera di poter contare anche del sostegno del proprio pubblico, che per la prima partita in “casa” della formazione venafrana è chiamata a seguire i propri beniamini in una piccola trasferta nella vicina Cassino. Infatti, in virtù dell’ancora non piena disponibilità del Palapedemontana, il primo match casalingo verrà disputato sul parquet dello Sporting Club domenica alle 18:30.

È proprio Capitan Minchella a suonare la carica e a chiamare a raccolta i tifosi, nell’intervista pre-partita che abbiamo realizzato alla vigilia del match:

“Nella prima giornata è arrivata una brutta sconfitta ad opera della Magic Basket Chieti. Dopo 20 minuti in equilibrio, negli ultimi 2 quarti avete subito il gioco dei padroni di casa, rimediando un pesante parziale finale”.

Cos’è successo al ritorno in campo post intervallo? Cosa non ha funzionato nei meccanismi di gioco su entrambi i lati del campo?

“Non è successo nulla, semplicemente abbiamo smesso di giocare. Non abbiamo più rispettato il nostro piano partita, sia in attacco, che in difesa. Chieti è stata molto brava a punirci, spesso in contropiede o con tiri facili”.

Le diverse problematiche riscontrate durante la preparazione, tra infortuni e problemi logistici, credi possano aver influenzato questo esordio in campionato non brillante? A che punto siete arrivati con la condizione fisica e acquisizione dei nuovi meccanismi di gioco, sia dal punto di vista tecnico che come intesa di squadra?

“È vero dal 4 settembre ad oggi abbiamo avuto diverse problematiche logistiche, ma credo che non abbiano influenzato il nostro esordio, anzi paradossalmente eravamo abituati a giocare in trasferta. La nostra Squadra è ancora in fase di rodaggio e credo sia del tutto normale. Ora sta a noi velocizzare questo processo di adattamento ai nuovi giochi e compagni. Stiamo lavorando tanto e bene, sia dal punto di vista tecnico che fisico e questa cosa mi fa stare abbastanza sereno”.

Domenica affronterete la Sambenedettese Basket, come vi state preparando alla partita? Che squadra ti aspetti di incontrare?

“Domenica incontreremo una Squadra nuova, di cui conosciamo ben poco. Una squadra che fino a 20 giorni fa doveva iscriversi ad un campionato di serie inferiore. Hanno giocatori giovani e un paio di esperienza, sicuramente non dobbiamo sottovalutare nessuno. Abbiamo fatto una buona settimana intensa: ci siamo focalizzati sulle cose che non hanno funzionato domenica scorsa. Siamo abbastanza carichi. Vi aspettiamo domenica!”.