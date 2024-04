Capracotta, finanziamento di 100mila euro per la realizzazione del progetto “Spazio Scuola”

CAPRACOTTA – Nei giorni scorsi il sindaco di Capracotta Candido Paglione ha sottoscritto, presso la sede della Giunta Regionale del Molise, il disciplinare di concessione del finanziamento di 100mila euro per la realizzazione del progetto “Spazio Scuola”.

“Un intervento – spiega – che intende offrire ai bambini e ai ragazzi della scuola dell’infanzia e primaria, e più in generale all’intera cittadinanza, un nuovo ambiente ludico e didattico al tempo stesso. Nella nostra idea progettuale abbiamo previsto la realizzazione di un percorso accessibile che dalla quota stradale consentirà di raggiungere, tramite una rampa, il primo terrazzamento del Belvedere. È prevista, inoltre, la strutturazione degli spazi a verde con un’area dedicata al giardino botanico, fruibile dalle scolaresche quale momento formativo didattico, ed una per le attività ludiche all’aperto, con dotazione di ulteriori attrezzature inclusive. La rampa, che avrà una pendenza pari al 6 %, consentirà la fruizione autonoma da parte di persone con esigenze specifiche in ambito motorio (ad es. tramite l’uso di carrozzine)”.

La progettazione prevede, infine, la realizzazione di una seconda rampa che dalla quota raggiunta porterà al terrazzo del belvedere alberato, e una terza che consentirà di raggiungere in completa accessibilità il sagrato della chiesa. “Dopo la realizzazione del Percorso dei Sensi nel Giardino della Flora Appenninica e il primo Parco Giochi Inclusivo nella Villa comunale (“CapracottaForAll”), continuiamo con questo importante intervento che migliorerà ulteriormente l’accessibilità dei luoghi che ci appartengono”, conclude Paglione.