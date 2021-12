Capracotta, sospesi fino al 10 gennaio gli ingressi nella casa di riposo

CAPRACOTTA – Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, ha firmato l’ordinanza che sospende, fino al 10 gennaio prossimo, gli ingressi nella casa di riposo del paese. “Un provvedimento forte, ma necessario – deciso in accordo con la direzione della struttura – proprio per difendere e tutelare il più possibile i nostri anziani in questo difficile momento che vede i contagi da Covid-19 in forte espansione, anche nel Molise”, scrive Paglione sui social.

Da oggi, quindi, gli ingressi sono sospesi, e così anche le visite che venivano effettuate in modalità programmata per i familiari degli ospiti. “Dobbiamo tutelare la nostra comunità e le persone anziane, come siamo riusciti a fare fino ad ora, mantenendo lontano il virus dalla nostra Casa di Riposo. In conclusione, voglio appellarmi nuovamente al senso di responsabilità dei nostri concittadini, invitandoli ad usare in ogni circostanza la massima attenzione e ad attenersi al rispetto scrupoloso delle regole”, aggiunge Paglione.