D.I.V.A. omaggio alle donne: ultimo appuntamento Jamme Bbelle

Ultimo appuntamento della terza edizione a Casacalenda il 25 maggio con D.I.V.A, Licursi: “E’ stata una stagione fantastica”

CASACALENDA – Una stagione speciale non poteva che terminare con un appuntamento speciale: domenica 25 maggio, alle 18, presso il Teatro K di Casacalenda andrà infatti in scena D.I.V.A, ovvero un omaggio alle donne che si sono distinte in campo artistico attraverso i brani che le hanno rese famose o i personaggi che hanno interpretato.

Sul palco una rappresentativa delle compagnie UILT, l’Unione Italiana Libero Teatro Molise – presieduta da Nicolangelo Licursi – che organizza il festival Jamme Bbelle, rassegna di successo che proprio domenica a Casacalenda conclude una terza edizione da record.

“Siamo felici per i risultati raggiunti, – spiega Licursi – perché i nostri spettacoli anche quest’anno hanno riempito i teatri della Regione e portato ovunque gioia e divertimento. Il progetto Jamme Bbelle sta crescendo, diventando ormai un classico dei weekend invernali e primaverili in regione. I molisani – aggiunge – hanno voglia di teatro e di cultura e questa è la base essenziale per costruire una manifestazione probabilmente destinata a durare ancora a lungo”.

Il festival chiude dunque in bellezza il 25 maggio a Casacalenda con lo spettacolo diretto da Antonella Giordano, mentre i testi saranno interpretati appunto dalle attrici e dagli attori delle compagnie che fanno parte della grande famiglia della UILT

Per info e prenotazioni: 3279566623, 3397876250