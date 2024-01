Carnevale di Larino: 6 carri giganti, la madrina sarà Manuela Arcuri

LARINO – Sarà Massimo Boldi ad aprire la 49ma edizione del Carnevale di Larino, quest’anno ricca di novità e personaggi tra carri allegorici, maschere isolate e spettacoli musicali. Un evento in grande stile che rientra nel Carnevale storico d’Italia. Alla vigilia dei 50 anni, il Comune frentano con l’Associazione Larinella e i giovani del paese hanno dato vita ad una manifestazione di altissimo livello con i 6 carri allegorici alti oltre 10 metri realizzati a mano che saranno “scortati” da coreografie e musiche lungo le strade del paese.

Dal 10 febbraio prossimo a Larino si “aprono le danze” con Massimo Boldi che parteciperà alla prima sfilata dei “giganti di carta pesta” mentre in serata ci sarà il Dj Mitch di Radio 105. Si prosegue l’11 febbraio con Fabrizio Corona, special Guest della seconda giornata a partire dalle ore 15.30 e Cristina Scabbia con Nyva arriverà alle ore 22 per dj set. Molella animerà la serata del 17 febbraio dalle ore 22 mentre il 18 febbraio arriva la madrina del Carnevale di Larino, Manuela Arcuri, dalle ore 15.30.

Larino sarà animata dalle sfilate dei carri nei 4 giorni ma anche da Street food, mercatini, giocolieri, gruppi musicali itineranti, esibizioni di danza, mangiafuoco e, quest’anno per la prima volta, le maschere isolate realizzate sempre a mano. Con l’evento, anche la collaborazione con Legambiente Molise per il riciclo della carta utilizzata per la costruzione delle “opere d’arte” giganti, la partnership con le scuole: il Liceo artistico Jacovitti di Termoli e l’Istituto di Casacalenda, la Provincia di Campobasso. “E’ davvero uno spettacolo a 360 gradi – dichiara il sindaco Giuseppe Puchetti – I giovani hanno dato il massimo così come l’Associazione Larinella che ha coordinato tutte le attività legate al Carnevale. Questo evento sta crescendo ed il merito è sicuramente dei giovani”.