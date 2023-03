Cartolina sulla Festa della Donna 2023: dove trovarla in Molise

REGIONE – Poste Italiane celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. In Molise la speciale cartolina è già disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Mario Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio), oltre che online su poste.it.

Fino all’8 marzo, inoltre, sarà disponibile anche l’annullo lineare, esclusivamente in abbinamento al bollo a datario mobile. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario.