ISERNIA – Si svolgerà martedì 20 maggio alle ore 16.30 al Centro Sportivo “San Lazzaro” di Isernia la presentazione ufficiale del progetto “Il calcio è di tutti!”. Un’iniziativa promossa dalla Divisione Calcio Paralimpico della FIGC e della LND in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti del Molise, la Cooperativa Sociale NuovAssistenza Isernia e la SSD Città di Isernia San Leucio.

L’obiettivo di questo progetto sociale è quello di rendere il calcio accessibile a tutti, promuovendo l’inclusione sociale per calciatrici e calciatori con disabilità cognitive-relazionali.

L’iniziativa fa parte di un progetto che nasce proprio con l’obiettivo di offrire a questi ragazzi e ragazze un contesto sicuro, accogliente e formativo, dove il calcio diventa strumento per promuovere una cultura basata sulla valorizzazione delle differenze, che rappresentano una risorsa per la Società e al tempo stesso veicolo per costruire, includere e ascoltare.

Sarà sicuramente un bel momento di festa e di condivisione, che sicuramente resterà sulla pelle e nel cuore dei protagonisti, proprio perché il mondo dello sport, in particolare del calcio, unisce tutti, sfidando ogni barriera e trasformando ogni ostacolo in un grande successo. Prenderanno parte alla presentazione ufficiale le autorità istituzionali e sportive.

Dopo la presentazione, si terranno un open day e un primo allenamento sul campo, insieme ai tecnici dell’SSD Città di Isernia San Leucio e ai terapisti della NuovAssistenza.