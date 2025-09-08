Casacalenda, conclusi i lavori al Cinema Teatro “Flavio Bucci”

CASACALENDA – Con la sostituzione delle porte e degli infissi e qualche piccola rifinitura interna, si sono conclusi i lavori al Cinema Teatro “Flavio Bucci” di Casacalenda. Un progetto da 200mila euro finanziato dal Pnrr per l’efficientamento energetico di cinema e teatri ubicati in edifici storici, che ha rappresentato l’opportunità per riqualificare l’intero spazio attraverso interventi mirati.

A questo si aggiunge un investimento comunale di 50mila euro destinato all’acquisizione di moderne attrezzature tecniche permanenti. “Siamo pronti per cominciare con la stagione autunnale e le programmazioni”, annuncia la sindaca Sabrina Lallitto. “Si inizia il 20 settembre con uno spettacolo teatrale a cura della Uilt Molise, con il patrocinio del Comune di Casacalenda”.