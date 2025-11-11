Casacalenda: torna la rassegna teatrale “Si…torna in scena!”

Quattro spettacoli domenicali al Cinema Teatro Flavio Bucci di Casacalenda con compagnie teatrali locali e UILT Molise. Inizio il 16 novembre, ingresso ore 18:00

CASACALENDA – Il sipario del Cinema Teatro “Flavio Bucci” si riapre con la rassegna “Si…torna in scena!”, promossa da UILT Molise con il patrocinio del Comune di Casacalenda. Quattro appuntamenti teatrali, ogni domenica dal 16 novembre al 7 dicembre, per celebrare la cultura, la creatività e il talento delle compagnie locali.

“Il teatro è uno strumento fondamentale di coesione sociale e crescita culturale, – dichiara il Sindaco Sabrina Lallitto – la collaborazione con la UILT Molise ci permette di offrire alla nostra comunità una programmazione di qualità, valorizzando al contempo il nostro meraviglioso Cinema Teatro Flavio Bucci. Invitiamo tutti i cittadini, dalle famiglie ai giovani, a partecipare numerosi a questi appuntamenti che rappresentano momenti preziosi di condivisione e arricchimento culturale”.

Programma degli spettacoli (ore 18:00):

16 novembre – Teatri…Amo (San Martino in Pensilis): Sci Benedette sti Badante!

23 novembre – Sceme Sembe Nuje (Santa Croce di Magliano): Miseria e Nobiltà

30 novembre – CO.C.I.S. (Mercogliano): A lo stesso punto

7 dicembre – Sine Die (Casacalenda): Gesù Merije

Info e prenotazioni: Maria Rita: 339 7876250 Nicolangelo: 327 9566623