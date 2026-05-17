Casearia 2026, la 4a Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani torna ad Agnone dal 28 al 30 agosto

AGNONE – La manifestazione più grande del Centro-Sud punta su biodiversità, innovazione e particolarità delle produzioni casearie, con ospiti speciali, laboratori, showcooking e il premio Casearia Awards. Tre giorni, una città, un patrimonio vivo. Casearia – Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani, unica nel Centro-Sud, si prepara alla sua quarta edizione e lo fa con diverse novità, tra cui una nuova casa digitale, un sito rinnovato, la promessa di un’edizione più ricca e sorprendente, capace di raccontare il formaggio italiano in tutta la sua complessità e ingolosire locali, turisti e appassionati.

Casearia 2026 si terrà il 28, 29 e 30 agosto, ad Agnone, nel cuore del Molise, città insignita del riconoscimento di Città del Formaggio ONAF e sede naturale per storia, economia e tradizione, di un evento che negli anni si sta trasformando in un punto di riferimento per produttori, operatori del settore, e amanti del formaggio di tutta Italia. Queste le coordinate su cui si svilupperà la quarta edizione: l’innovazione e la particolarità delle produzioni casearie, espressione della biodiversità dei diversi territori italiani, nuovi contenuti (che saranno resi noti nei prossimi mesi), protagonisti internazionali e nazionali del mondo dell’enogastronomia, nuove storie ed esperienze da vivere.

I numeri dell’ultima edizione sono la base da cui Casearia 2026 riparte per rendere l’evento ancora più attrattivo: 70 espositori, oltre 250 produzioni, migliaia di visitatori ad Agnone in tre giorni, e oltre 2 milioni di visualizzazioni sui canali social. Una platea reale e una comunità digitale in crescita costante, che insieme disegnano il profilo di una fiera che non si accontenta di celebrare il formaggio, ma lo porta dove può essere davvero visto, scelto, raccontato.

Per il 2026 la call per gli espositori è ufficialmente aperta. Possono candidarsi produttori di formaggi e latticini, caseifici e aziende agricole, consorzi, cooperative, reti territoriali, realtà legate alla trasformazione, al packaging e all’intera filiera. I posti sono limitati: la scadenza per la candidatura è il 30 giugno 2026. Il modulo è disponibile sul sito ufficiale, all’indirizzo www.fieracasearia.it/esponi.

In occasione della Fiera, ci sarà anche la premiazione dei Casearia Awards, con l’obiettivo di dare riconoscimento pubblico alle realtà e ai prodotti che si distinguono per qualità, identità e capacità di interpretare il formaggio in modo autentico e contemporaneo. Il premio dà particolare attenzione ai formaggi a pasta filata, a base di latte vaccino, bufalino, ovino, caprino o misto, incluse produzioni stagionate o elaborate. Per i soli espositori alla Fiera sarà possibile iscrivere anche prodotti nelle categorie di formaggi a pasta dura, semidura e formaggi elaborati, per un numero massimo di 5 campioni per categoria. Il premio è organizzato con il patrocinio di ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, garanzia di rigore e competenza nella valutazione.

Il programma dell’edizione 2026 sarà ricco di contenuti, tra degustazioni guidate, showcooking, masterclass, sconti nei musei cittadini, laboratori per famiglie, visite alla città e al suo patrimonio artigiano e storico-artistico, ma le novità più attese sono ancora avvolte nel riserbo. Quello che è certo è che Casearia 2026 intende crescere ancora, consolidando il suo ruolo di appuntamento imperdibile per il settore e, insieme, di motore di attrattività per il Molise.