Castel del Giudice, a Natale e Capodanno c’è l’albergo Borgotufi

CASTEL DEL GIUDICE (IS) – Con le sue casette in pietra color ocra che si stagliano sul paesaggio appenninico dell’Alto Molise, Borgotufi, albergo diffuso di Castel del Giudice (IS), appare come un attraente presepe d’inverno, in cui rifugiarsi nella quiete di una natura primitiva, lontana dal caos commerciale delle città, ad un passo dalla Riserva della Biosfera Mab UNESCO Alto Molise, dalle località abruzzesi di Castel di Sangro e Roccaraso (AQ), dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Quando scende la neve, che qui di certo non manca, i tetti spioventi che si alternano in un gioco di architetture in salita, rendono il borgo incantato. Ed è bello perdersi tra le sue stradine, osservando le finestre con le tendine ricamate, da cui scorgere pareti di pietra, camini accesi e romantici soppalchi.

A fine anno, autentiche tradizioni natalizie riempiono i borghi altomolisani di feste di paese, dolci tipici ed eventi speciali. Come la ‘Ndocciata di Agnone del 24 dicembre 2019, il rito del fuoco più grande del mondo, a pochi chilometri da Borgotufi. Una sfilata antica di torce infuocate, portate sulle spalle da uomini vestiti di cappe contadine, che attira migliaia di turisti nella cittadina del Caciocavallo di Agnone, delle Ostie riempite di noci, miele e cioccolato, dei Mostaccioli e le Cancelle o Ferratelle, che somigliano ai waffle.

C’è poi Capracotta, con il suo presepe di piazza e le piste di sci di fondo di Prato Gentile. E sul versante abruzzese, le piste di discesa di Roccaraso. Il ritorno a Borgotufi è invogliato dai profumi dei piatti del nuovo ristorante Il Tartufo Bianco, che apre nel weekend dell’Immacolata, con le sue ricette tratte dalla cucina locale rivisitate e piatti insaporiti dal re dei boschi molisani.

E da una sosta di relax nel centro benessere panoramico, con piscina, idromassaggio, sauna, docce emozionali, sala massaggi. Il ristorante Il Tartufo Bianco organizza anche il cenone di Capodanno, la cena della Vigilia di Natale e il pranzo del 25 dicembre e del 1° gennaio 2020, per gli ospiti di Borgotufi e per gli esterni.