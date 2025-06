SPINETE – Lunedì 23 giugno dalle ore 22 si balla in Piazza Largo Fontana a Spinete. Dal titolo “Ritmo 90” una serata all’insegna dell’immortale musica dance. In consolle ci sarà dj Alex Spagnoli, vocalist Matteo Bernacchi e Ladyross Apiunonposs Vodkalist. Ingresso libero. Ricordiamo che il Tour 2025 farà tappa nuovamente in Molise il prossimo 15 agosto a Sant’Angello di Trivento in provincia di Campobasso.