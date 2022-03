Castello di Gambatesa, una petizione online per chiederne la riapertura

GAMBATESA – “È necessario riaprire subito il Castello di Capua, la comunità di Gambatesa e l’intero Molise non possono attendere oltre”. Dopo gli appelli della sindaca Carmelina Genovese alle istituzioni centrali e locali, parte anche la petizione con raccolta firme su ‘change.org’.

Il Castello di Gambatesa è uno dei principali siti culturali del Molise e meta ogni anno di migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia, ma è chiuso al pubblico per carenza di personale. “La comunità di Gambatesa e il Molise – si legge nella petizione – non possono permettere che tutto ciò accada e per questo chiediamo fortemente alla Direzione regionale musei del Molise e al ministro Dario Franceschini a mettere in atto ogni sforzo necessario a riaprire immediatamente il sito”.