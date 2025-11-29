Castelpetroso, Giubileo Regionale degli Insegnanti di Religione il 29 novembre

Alla Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso si celebra il Giubileo Regionale degli Insegnanti di Religione con riflessione e Santa Messa

CASTELPETROSO – Le quattro diocesi del Molise – Arcidiocesi di Campobasso-Bojano, Diocesi di Isernia-Venafro, Diocesi di Termoli-Larino e Diocesi di Trivento – si uniranno sabato 29 novembre in un evento di grande rilevanza spirituale: il Giubileo Regionale degli Insegnanti di Religione Cattolica.

La celebrazione si svolgerà presso la Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso, patrona del Molise e cuore della devozione mariana regionale. L’appuntamento giubilare è pensato per sostenere e rinnovare la missione educativa degli insegnanti di Religione nelle scuole, valorizzando il loro ruolo nella crescita umana e spirituale delle nuove generazioni.

Programma della giornata

Ore 16:00 – Accoglienza dei partecipanti e celebrazione del sacramento della Riconciliazione

– Accoglienza dei partecipanti e celebrazione del sacramento della Riconciliazione Ore 16:30 – Momento giubilare

– Momento giubilare Ore 16:40 – Riflessione spirituale sull’Apparizione mariana di Castelpetroso, a cura del Rettore della Basilica, don Fabio Di Tommaso

– Riflessione spirituale sull’Apparizione mariana di Castelpetroso, a cura del Rettore della Basilica, Ore 17:00 – Celebrazione della Santa Messa

L’incontro rappresenta un’importante occasione di grazia e comunione, per riscoprire la bellezza di una fede vissuta e trasmessa ogni giorno nelle aule scolastiche, rinnovando l’impegno di quanti accompagnano i giovani nel loro percorso di crescita.