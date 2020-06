CCIAA Molise, un servizio di Help-Desk dedicato alle imprese

CAMPOBASSO – É attivo e lo sarà fino al 31.12.2020 il servizio di Help-Desk dedicato alle imprese per richiedere informazioni sulle opportunità in ambito ambientale. Con un semplice click potrai avere chiarimenti che spaziano dalla gestione rifiuti all’economia circolare. Il servizio è gratuito ed è offerto dalla Camera di Commercio del Molise in collaborazione con la Sezione Molise dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed Ecocerved”. Lo si apprende da un post sulla pagina Facebook della Camera di Commercio del Molise.

Il servizio è gratuito ed è accessibile tramite la compilazione del modulo on line: https://www.ecocamere.it/helpdesk/molise

SPORTELLO AMBIENTE

Lo Sportello ambiente della Camera di Commercio del Molise fornisce un servizio di informazione e prima assistenza sulla legislazione e sugli adempimenti in campo ambientale. In particolare, l’ufficio segue le tematiche relative alla gestione dei rifiuti e riceve le dichiarazioni M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) che devono essere presentate annualmente alla Camera di Commercio competente per territorio. Rilascia inoltre informazioni, statistiche e visure relativamente alla Banca dati M.U.D., che contiene i dati delle dichiarazioni M.U.D.

Vengono inoltre fornite agli operatori indicazioni relative alle modalità di iscrizione all’Albo gestori ambientali, che è l’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, tenuto dalle Camere di Commercio dei capoluoghi regionali. Lo Sportello Ambiente della Camera di Commercio del Molise offre informazioni e assistenza anche su Gas Flurorati, Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee (Registro Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), Registro Pile e Accumulatori, Sistri, COV, Vidimazione Carico e Scarico, Elenchi Sottoprodotti.