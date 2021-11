CANTALUPO NEL SANNIO – Celebrata a Cantalupo nel Sannio la giornata nazionale degli alberi, che si festeggia in tutta Italia il 21 novembre per spostare l’attenzione sull’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente.

Ieri mattina gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Primaria di Cantalupo nel Sannio hanno festeggiato gli alberi omaggiandoli con una coinvolgente recita volta alla conoscenza e al rispetto ecologico.

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare il corpo docente per l’organizzazione, i Carabinieri Forestali del Comando Stazione di Roccamandolfi, gli amministratori comunali di Roccamandolfi, tutti i presenti e soprattutto i bambini di Cantalupo nel Sannio, Roccamandolfi e Santa Maria del Molise, veri protagonisti di questa giornata.