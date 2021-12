Cenone di San Silvestro a Roma con Vittoria Iannacone

CAMPOBASSO – Cenone di San Silvestro a Roma con la cantautrice molisana Vittoria Iannacone. Mancano pochi posti in un ambiente selezionato con un menù ricchissimo. Appuntamento venerdì 31 dicembre dalle ore 20,30 con Champagne e astice al ristorante Sapori d’Ischia, in via Marche 19. Costo 100 euro (sconto speciale per gli amici di Event), nel rispetto delle nuove normative Covid.

Per prenotazioni: 339/3262207- 327/1583157. Musica da intrattenimento con Vittoria Iannacone e Roberto Carisi, estrazione di Capodanno dove saranno premiati i primi tre con bellissimi premi. Possibilità di usufruire di un servizio navetta che verrà a prendervi a casa vostra e vi accompagnerà ad ogni evento e viceversa con un piccolo contributo insieme a una persona fidata dello staff.