Centri estetici, Fiorenza Lacerenza: “Siamo abbastanza tranquilli, non pensiamo a una chiusura forzata”

TERMOLI – La make up artist termolese Fiorenza Lacerenza fa il punto della situazione con MoliseNews24 in vista della partenza della stagione 2021-2022, mostrando un moderato ottimismo: “Siamo abbastanza tranquilli, quindi al momento non pensiamo a una chiusura forzata. Tuttavia mai dire mai. A breve farò un corso di perfezionamento sulla dermopigmentazione. Aspetto qualche altro mese anche per vedere come si sviluppa l’emergenza Covid. Continuo a formarmi ma non con la velocità che vorrei, data l’attuale situazione”.

La 28enne, compatibilmente con la pandemia, continua comunque ad allargare i propri orizzonti: “Sono sempre operativa sia a Vasto che a Termoli, ma di recente ho avuto richieste lavorative anche su Bari e Roma che sto valutando. Per il momento preferisco spostarmi ma rimanere tra Abruzzo e Molise. Più in là, quando sarò più organizzata, potrò pensarci. Sono una libera professionista, quindi ben venga”.

Le novità di Fiorenza riguardano anche i servizi offerti: “Introdurrò un nuovo trattamento viso: si chiama microneedling. Viene usato un attrezzo elettromeccanico che, sul viso, attenua le rughe, riduce le macchie e stimola la produzione di collagene. Cerco di rimanere sempre in ambito “trattamenti viso” ma ampliando sempre di più l’offerta. Le extension sono disponibili anche colorate o glitter per le più stravaganti e mi diverto molto a giocare con i colori. I lavori mi soddisfano sempre e, insieme a Gaetano Salotto e Maristella De Luca del salone ‘Hair fashion style’, abbiamo attivato alcune promozioni nella giornata del mercoledì. Loro hanno pacchetti promozionali su lavori tecnici che riguardano il colore e io ho le Extension in promozione”.